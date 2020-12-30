عاجل.. الطب الشرعي ينتهي من تشريح جثمان المخرج السوري حاتم علي

انتهى الطبيب الشرعي بمشرحة زينهم، من إجراء الصفة التشريحية لجثمان المخرج السوري حاتم علي، الذي توفي أمس، داخل فندق بمنطقة الزمالك، وذلك بناء على قرار النيابة العامة بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

يذكر أن النيابة العامة، أمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، بينما رفضت أسرته التشريح لكون الوفاة طبيعية، وطلبوا من الطب الشرعي الانتظار لحين الحصول علي موافقة من النائب العام المصري بعدم التشريح.

وتدخل القنصل السوري بالقاهرة، وطلب من الطب الشرعي تنفيذ قرار النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية وعدم الالتفات إلى أي رأي آخر.

وكانت «الوطن»، علمت من مصادر بالطب الشرعي، أن القنصل السوري بالقاهرة، طلب من الأطباء الشرعيين تنفيذ قرار النيابة العامة بتشريح جثة المخرج السوري حاتم علي، لبيان سبب الوفاة، وعدم النظر إلى رغبة أسرته في عدم تشريح الجثمان.

وقال مصدر مطلع، إن أجهزة الأمن في القاهرة، فحصت بلاغا بالعثور على جثة المخرج السوري حاتم علي، صباح أمس، داخل غرفته بفندق الماريوت بالزمالك، بعد وصول إخطار من إدارة الفندق بالواقعة.

وأشار المصدر، إلى أن قوة أمنية انتقلت إلى الفندق، لفحص غرفة المخرج حاتم علي، وتبين العثور على جثته فوق السرير، مرتديا جميع ملابسه، وأنها اكتشفت بعد فتح الغرفة بمعرفة مسؤولي الفندق، أثناء عملية تنظيف الغرف، موضحا أنه تم استدعاء فريق طبي للكشف على المخرج الراحل، لمعرفة سبب الوفاة.

وأكد المصدر، أن وفاة المخرج حاتم علي، طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، وأنه تم إخطار السفارة السورية بالقاهرة، واستدعاء مسؤول منها لحضور مراسم استخراج تصريح الدفن، وجار الاستعلام عن من يتسلم الجثمان.

يذكر أن العديد من نجوم الفن المصريين والعرب، نعوا المخرج السوري حاتم علي بعد وفاته أمس.