البنك المركزي: تراجع أداء البورصة خلال الربع الأول من 2020 بسبب كورونا

قال البنك المركزي، أن البورصة المصرية شهد أدائها تحسنًا خلال عام 2019، إلا أنه تراجع خلال الربع الأول من عام 2020 انعكاسًا لارتفاع عدم اليقين العالمي جراء جائحة كورونا، إلا أن أداء البورصة شهد تحسنًا خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنةً بالتراجع الذي سجله خلال الربع الأول، نتيجة لارتفاع ثقة المستثمرين في عدد من الأسواق الناشئة، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية والرقابية من جانب البورصة المصرية.

وأضاف «المركزي» في أحدث التقارير للاستقرار المالي الصادر، أن قيمة الأوراق المالية المصدرة ارتفعت بالسوق الأولى خلال عام 2019، بمعدل نمو 2.6% مقارنةً بالعام السابق، كما ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 مقوم بالجنيه المصري خلال عام 2019 بمعدل نمو بلغ 7.1% مقارنةً بالعام السابق، بينما انخفض المؤشر خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة 31.3%، ثم ارتفع بمعدل 12.2% في الربع الثاني من العام.

وتابع التقرير: «ارتفعت قيمة التداول في السوق الثانوي لتصل إلى 409.7 مليار جنيه خلال عام 2019 بمعدل نمو 14.3% مقارنةً بالعام السابق، وجاء ارتفاع قيمة التداول مدفوعًا بالأساس بارتفاع قيمة تداول السندات، وحقق النصف الأول من عام 2020 إجمالي قيمة تداول بمعدل نمو 187.2% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

وأشار تقرير البنك المركزي، أنه ارتفعت المؤشرات القطاعية لقطاع البنوك وقطاع السياحة والترفيه بنسب 31.5%، و13.2% على التوالي في عام 2019، مشيرًا إلى أنها انخفضت باقي المؤشرات القطاعية، وكان أقل القطاعات انخفاضاً قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك، الذي سجل انخفاضًا بنسبة 1.1%، في حين كان أكثر القطاعات انخفاضًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، حيث سجّل انخفاضًا بنسبة 33.5%.

وتابع التقرير، أن النظام المالي أظهر مدى قدرته على استيعاب الخسائر التي قد تنتج من الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا، في إطار تطبيق اختبارات الضغوط.