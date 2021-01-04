مصدر بـ«التعليم» يوضح حقيقة إقالة شوقي: يواصل وضع سيناريوهات الدراسة

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، يمارس عمله بشكل طبيعي، ولا يوجد أي قرار بإقالة وزير التربية والتعليم، متابعا: «وزير التعليم يواصل العمل على وضع سيناريوهات عديدة لاستكمال العام الدراسي الحالي وسط تحديات كورونا».

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّه لا توجد أي أسباب أو دوافع حقيقية لمطالبة أولياء الأمور بإقالة وزير التربية والتعليم، الذي نجح في العبور بالعام الدراسي الماضي والفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، إلى بر الأمان، وذلك منذ ظهور جائحة كورونا، مؤكدا أنّ الجميع داخل ديوان عام الوزارة يعمل على إنجاح منظومة التعليم وتقديم مستقبل تعليمي عالي الجودة لجموع الطلاب.

وأوضح المصدر، أنّ الوزارة تعكف حاليا على وضع الحلول الممكنة لاستكمال العام الدراسي الجديد، وسط تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ من يتحدث عن إقالة وزير التربية والتعليم في هذا الوقت، غير مدرك لكل ما يدور على الساحة وكيفية تسيير العملية التعليمية رغم التحديات والصعوبات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أنّ العام الدراسي الحالي 2020-2021، استثنائي بكل تفاصيله.

وأشار المصدر، إلى أنّه لن يتم مواعيد عقد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم خلال الفترة المقبلة، إلا بعد الاطلاع على مستجدات فيروس كورونا، مؤكدا أنّ إلغاء العام الدراسي الحالي مستحيل ونعمل من أجل إنقاذه للحفاظ على مستقبل ابنائنا الطلاب، وأنّ امتحانات الثانوية العامة في مواعيدها المحددة 19 يونيو المقبل، ولا يوجد أي قرارات جديدة بشأنها في وقتنا الحالي.

ونوه المصدر، بأنّ الوزارة لديها نحو 20 مليون طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية، ونجحت في خلق العديد من البدائل مثل التعليم أون لاين والقنوات التعليمية، لتسيير العملية التعليمية، للحفاظ على مستقبل الطلاب، قائلا: «قبل 20 فبراير المقبل سيتم تحديد شكل الامتحانات والفصل الدراسي الثاني».