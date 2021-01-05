تعمل إيه لو عايز تبيع شقتك اللي كسبتها من الإسكان أو تتنازل عنها؟

ينص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 على ألا ينتفع المستفيد بالوحدة السكنية التي حصل عليها بموجب الإسكان الاجتماعي، كما حظر القانون التصرف في الوحدة السكنية سواء بالتنازل عنها أو بيعها، وغيرها من المخالفات والتي حال رصدها يستوجب تحرير محضر بها من قبل مأمور الضبطية القضائية.

وفي تصريح سابق لمي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قالت إنّه يمكن للمخالفين المُحرر في حقهم محاضر ضبطية قضائية التصالح في مخالفات الإسكان وفقًا للضوابط التي وضعها مجلس إدارة الصندوق، على أن ينظر الصندوق في طلب التصالح، مع إعادة معاينة للوحدة المخالفة، للتأكد من إزالة المخالفة.

ماذا تفعل إذا أردت بيع وحدتك الفائز بها من الإسكان؟

وتنص المادة رقم 4 من القانون، على: التزام المُنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الاسكان الاجتماعي باستعمالها لسُكناه وشغلها هو وأُسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ استلامه لها، ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مُضي المُدة المنصوص عليها.

وهذا يعني أنّ بيع وحدات الإسكان الاجتماعي لا يتم بشكل قانوني إلا بعد مرور 7 سنوات من الحصول عليها، ولا يمكن البيع قبل هذه المدة بأي شكل، وبعد مرور المدة، لا بد أن يقوم الحاجز بإخطار الوزارة بعملية البيع، والتأكد من سداد باقي ثمن القرض بالكامل، وسداد قيمة الدعم الذي حصل عليه سواء دعم الفائدة من البنك المركزي.

وجاءت خطوات بيع أو التنازل عن الوحدة كالتالي:

- يتم التنازل والتوقيع أمام الموظف المسئول بجهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمي بموضوع التنازل ويحفظ أصل التوكيل بملف العميل.

- سداد رسوم التنازل بواقع 10% من قيمة الوحدة .

- أن يتم سداد المستحقات عن الوحدة حتي تاريخ التنازل.

- يشترط عدم وجود مخالفات أي كان نوعها عند التنازل.

- أن يحل المتنازل إليه محل المتنازل في كافة الالتزامات والضوابط السارية .