محافظ قنا: لدينا 37 مريضا بكورونا بالمستشفيات.. بينهم 3 «تنفس صناعي»

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنّ الوضع بالنسبة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المحافظة مطمئن للغاية، وعدد المصابين حاليا في جميع مستشفيات المحافظة لا يتعدى 37، بينهم 3 فقط على جهاز التنفس الصناعي، والباقي حالتهم الصحية مستقرة، متابعا: «نلتزم بشكل كبير بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، سواء عمليات التطهير، وارتداء الكمامة، ومنع التجمعات».

تطبيق الإجراءات الاحترازية يقلل الآثار السلبية للفيروس

وأكد الداودي، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي هشام عاصي، في برنامج «صباحك مصري»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر 2»، التزام المواطنين بشكل كامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ما يوضح أنّ الآثار السلبية في المحافظة قليلة للغاية ولا يوجد أي مشكلات لدينا.

يجب أن يكون هناك التزام ذاتي من المواطنين

وأضاف: «كي نستطيع أن ننجح في مكافحة فيروس كورونا، كان يجب أن يكون هناك التزام ذاتي من المواطنين، ونقدم الشكر للأهالي في محافظة قنا على وعيهم الكامل والتزامهم بالتعليمات التي تصدرها الدولة والمحافظة، من خلال الالتزام بارتداء الكمامات في المواصلات العامة، فضلا عن تنظيم لجان للوقوف على مدى التزام السائقين والمواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية».

المجتمع المدني له باع طويل في تطبيق الإجراءات الاحترازية

وزاد: نتابع بشكل جيد حالات المرضي، «أي حد بتظهر عليه الأعراض على طول بنبدأ نأخد العينات ونشوف هل اللي عنده كورونا بالفعل ولا اشتباه، ونبدأ نتعامل معاه باتخاذ إجراء وقائي سريع»، موضحا أنّ المجتمع المدني يشارك بفعالية قوية وهو أساس النجاح، كما أنّ له باع طويل في الوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك أعضاء مجلس النواب لهم دور إيجابي في هذا الموضوع، ونزيد على ذلك التزام المنظومة الأمنية بكل التعليمات.