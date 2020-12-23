محافظ قنا يأمر بفحص مسنة طبيا.. ويستجيب لشكوى سيدة من طفح مياه الصرف

أمر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بتوفير سيارة من الوحدة المحلية لمدينة دشنا؛ لنقل سيدة مُسنة الى مستشفى قنا العام، لإجراء فحوصات طبية لها، وتم التواصل مع مدير المستشفى لاستقبالها صباح الغد.

واستوقفت السيدة المحافظ خلال جولته بمدينة دشنا، لمتابعة عددا من المشروعات الخدمية، وطلبت إجراء فحوصات على النظر.

في سياق متصل، استمع «الداودي» إلى شكوى سيدة تتضرر من طفح الصرف الصحي بمنزلها، واصطحبها إلى مقر الوحدة المحلية لمدينة دشنا، وكلف المسؤولين بالتعامل الفوري مع المشكلة، والإفادة بما تم، وأمر بإحالة المقصرين فى التأخر عن الاستجابة لشكواها؛ للتحقيق، لتقصيرهم في أداء عملهم.

وأكد محافظ قنا أننا جميعا نعمل على تقديم أفضل خدمة للمواطن، وأن أي تقاعس في أداء الخدمات للمواطنين، سيحال المسؤول للتحقيق.