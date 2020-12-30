محافظ قنا: تشغيل 5 محطات للغاز الطبيعي خلال العام المالي الجاري

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا، اليوم، مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لمناقشة عددا من الملفات ومنها موقف إقامة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وخطة العام المالي 2020/2021 وموقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

حضر الاجتماع حازم عمر نائب المحافظ والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد احمد صقر مدير ادارة المرور والعقيد حازم عيسي مدير ادارة شرطة المرافق ورؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية ورؤساء شركات المرافق الحيوية.

بدأ المحافظ الاجتماع بمناقشة ملف إقامة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، في إطار متابعة الخطوات التنفيذية للبرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، موضحًا أن المحافظة تستهدف إنشاء محطات للغاز الطبيعي بمختلف مراكز المحافظة ، لافتا إلي الانتهاء من تنفيذ وبدء التشغيل لعدد 5 محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي (3 محطات بمركز قنا – محطة بمركز ابوتشت – محطة بمركز قـفط ) خلال العام المالي الجاري بالتنسيق بين شركتي كارجاس للغاز الطبيعي والتعاون للبترول.

وأضاف أنه يجري التنسيق مع الشركتين لإقامة 6 محطات أخرى خلال العام المالي القادم 2021/2022 بمراكز (نجع حمادي – قنا – قـفط– قوص – نقادة) يليهم مراكز (فرشوط - دشنا - الوقف) في الخطة اللاحقة .

وأوضح أن المحافظة تحرص علي التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بديلاً للبنزين والسولار، حيث يسهم استخدام الغاز في تنفيذ خطط الدولة للحفاظ على البيئة وكذلك ترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المُثلَى من الثروات الطبيعية لمصر وتقليل حجم استيراد منتجات الوقود ، فضلا عن ان سعره المنخفض يتناسب مع كافة المجتمع .

وخلال الاجتماع وجه الداودي مسئولي الوحدات المحلية وشركة غاز الاقاليم إلى تسهيل إجراءات توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية ، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية بتوصيل الغاز الطبيعي للعقارات علي الطرق الداخلية والفرعية والتي لم تنته بعد من طلاء واجهاتها والعقارات المخالفة التي تقدمت بطلبات تصالح وكذا توصيل الغاز للعقارات التي يوجد بها عدادات كهرباء كودية او مسبوقة الدفع .

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة موقف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، وفي هذا الإطار وجه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارة بمتابعة إلغاء جميع المناسبات والاحتفالات وغلق كافة الأماكن المغلقة المخصصة لغرض اقامة المناسبات والالتزام بتطبيق توجيهات مجلس الوزراء بشأن توقيع العقوبة علي المخالفين لارتداء الكمامة بغرامة تقدر بـ50 جنيه.

كما وجه إلى المرور علي المطاعم والكافيهات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع غرامة تقدر بـ 4000 جنية للمخالفين وغلق المنشأة لمدة اسبوع علي ان يتم تغليظ العقوبة في حال تكرار المخالفة ، وأعطى تعليماته بعمل حملات دورية للمرور علي المستشفيات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ومدى توافر المستلزمات الطبية وأدوات مكافحة العدوى .

وناقش "الداودي" خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020/2021 وكذا الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن برنامج التنمية المحلية ، موجها بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ بتلك المشروعات علي أرض الواقع ومتابعتها بشكل دوري للتعرف على أهم المعوقات التي قد تحد من تحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة طبقا للجدول الزمني المقرر لها.

وناقش المحافظ ملف التصالح على مخالفات البناء مشيرا أنه تم تلقى 67 ألف و335 طلب تصالح بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، موجها مسئولي الوحدات المحلية بسرعة فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين ، كما تطرق الاجتماع الي مناقشة ملف المنشآت الآيلة للسقوط ، موجها المسئولين بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن المنشآت الآيلة للسقوط بنطاق المحافظة حفاظا على أرواح المواطنين ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء .

وفي سياق متصل ناقش المحافظ مع مسئولي المرور والوحدات المحلية آلية مصادرة السيارات المتروكة والمتهالكة علي جانبي الطرق والتي تمثل عائقا أمام حركة السيارات والمارة وتخصيص أماكن محددة لاستيعاب هذه السيارات .