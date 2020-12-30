محافظ قنا يعلن تطوير 1381 قرية في 5 مراكز

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اختيار 5 مراكز بالمحافظة، ضمن برنامج تطوير الريف المصري، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف في تصريح صحفي، البوم، أنه تم مناقشة مقترحات مديريات الخدمات وشركات المرافق لتنمية مراكز "ابوتشت ، فرشوط ، دشنا ، قوص، الوقف" المزمع تنفيذ المشروع بها، والقرى التابعة لها، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، والطرق والاتصالات والنظافة فضلا عن تطوير الخدمات العامة بتلك المراكز كالمدارس والمستشفيات ومراكز الشباب وغيرها بما يسهم في حدوث تكامل في الخدمات، ورفع مستوى المعيشة وإحداث نقلة نوعية وتطوير يخدم المواطنين.

وتابع بأنه تم وضع رؤية محددة للعمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل، لما يوفره هذا المستوى من إمكانية لتنفيذ تدخلات تنموية متكاملة يصعب تنفيذها على مستوى القرى الصغيرة، حيث يسمح مستوى المركز بتطبيق المعايير التخطيطية المعتمدة ومن ثم ترشيد استخدامات التمويل والموارد المتاحة.

ويستهدف مشروع تطوير الريف المصري 1000 قرية صغيرة على مستوى الجمهورية في إطار برنامج "حياة كريمة"، بالتعاون بين كافة أجهزة الدولة، وعلى رأسها وزارات "التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتخطيط والمالية" وذلك من خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيض معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات، كالتعليم والسكن والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب، وتطوير الوحدات الصحية وتوفير فرص العمل المستدامة.

وتضم المراكز الخمسة 1381 قرية يتبعها ما يزيد عن 9 آلاف عزبة ونجع وكفر تضم 17.6 مليون مواطن طبقا لمؤشرات أولية للتنمية تم التوافق عليها وهي " نسبة الفقر في المركز ، عدد القرى المصنفة أكثر احتياجا ، عدد القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية والقرى ذات البعد الأمني والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي ونسبة الأمية.