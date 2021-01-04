ميرنا نور الدين تعلن إصابة والدتها بكورونا وتجري مسحة خلال ساعات

كشفت الفنانة ميرنا نور الدين عن إصابة والدتها بفيروس كورونا عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، قائلة: «دعواتكم لأمي حبيبتي بالشفاء العاجل.. إيجابي كورونا».

ومن المقرر أن تجري ميرنا مسحة كورونا داخل أحد المعامل المركزية خلال الساعات المقبلة، كونها خالطت والدتها خلال الأيام الأخيرة بحكم إقامتها معها، وذلك للإطمئنان علي نفسها ولمن خالطوها خلال الأيام الأخيرة.

وانتهت ميرنا نورالدين من تصوير دورها كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل «في يوم وليلة» للمخرجة شيرين عادل، وبطولة أحمد رزق، والمقرر عرضه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تجسد دوراً محورياً بحسب الأحداث التي تغلب عليها طابع الإثارة والتشويق.

ويشارك في بطولة المسلسل آيتن عامر، صلاح عبدالله، داليا مصطفي، محمد جمعة، نضال الشافعي، محمد مهران، ولاء الشريف وكوكبة من النجوم، من تأليف مصطفي جمال هاشم وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة «سينرجي».

وتألقت ميرنا نورالدين في الجزء الخامس من مسلسل «حكايات بنات» للمخرج مصطفي أبوسيف، حيث حاز دورها علي إعجاب الجمهور والنقاد، وشاركها البطولة كل من هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبدالحليم وآخرين.

وذاع صيت ميرنا نورالدين بعد مشاركتها في مسلسل «فوق السحاب» الذي قدمت فيه أحد أدوار البطولة النسائية أمام الفنان هاني سلامة قبل أعوام عدة، حيث جسدت خلاله دور فتاة شعبية واعتبرته محطة فارقة في مشوارها الفني.

وشارك في بطولة «فوق السحاب» ستيفاني صليبا، إبراهيم نصر، عفاف شعيب، مني عبدالغني، شادي ألفونس، عزة مجاهد ونهال عنبر، من تأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج «سينرجي».

وغيرت ميرنا نورالدين من جلدها في مسلسل «هوجان» الذي حققت خلاله نجاحاً كبيراً، وشاركها البطولة محمد إمام، صلاح عبدالله، كريم محمود عبدالعزيز، أوس أوس، أسماء أبواليزيد وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.