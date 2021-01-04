مصادر طبية: 84 حالة مصابة بالكورونا في مستشفى العزل بالصداقة

قالت مصادر طبية، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى أسوان التخصصي بحي الصداقة الجديدة بلغ 84 مصابًا.

وتابعت المصادر في تصريح لـ«الوطن»، اليوم، أن كل الحالات تلقى رعاية طبية مميزة بالرغم من ارتفاع أعداد المصابين داخل المستشفى خلال الأيام الأخيرة، مقارنة بالأشهر الماضية التى لم يتخط فيها عدد المصابين 12 مصابًا داخل المستشفى، مضيفة أنه لا ـوجد أي حالات خروج أو وفاة ولا سلبي لأول مرة ولا تحويل للمنزل منذ بداية اليوم.

وأضافت المصادر أن إجمالي المصابين بالكورونا الذين دخلوا المستشفى للعلاج سواء موجودين أو غادروا هو 1519 حالة، منذ بدء الجائحة وعدد المتعافين 496 حالة، وإجمالي الوفيات 280 حالة، وإجمال التحويلات للنزل 379 حالة، وإجمالي التحويلات للمنزل 280 حالة.

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة هو المركز الرئيسي للعزل بأسوان خاصة للحالات الحرجة بمدينة أسوان، تم تجهيزه لاستقبال حالات العزل حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

ويوجد بالمستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملون مخصصون للتعامل مع هذه الحالات.