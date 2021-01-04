رانيا يوسف في تسجيل صوتي: «طظ في أي حد مش عاجبه تصريحاتي.. واللي يحصل يحصل»

تنفرد «الوطن» بنشر تسجيل صوتي، للفنانة رانيا يوسف، قد أرسلته إلى الإعلامي العراقي نزار الفارس، عقب طرح البرومو الخاص بلقاءها التليفزيوني في برنامج «مع الفارس» والذي تباهت فيه بمفاتن جسدها وامتلاكها «مؤخرة مميزة».

ووصفت رانيا يوسف، مهاجميها بـ«العقليات الضلمة»، كما وجهت لهم السباب، في رسالتها الصوتية لـ نزار الفارس، التي رفضت اعتذاره لها على خلفية الهجوم الذي تعرضت له بسبب حوارها التليفزيوني معه.

رانيا يوسف لـ «نزار الفارس»: الحلقة كان حلوة ولست نادمة عليها

وقالت رانيا يوسف: «عمري ما هندم على الانترفيو ده.. الأنترفيو كان حلو ولطيف وفريندلي وكنت واخدة راحتي».

وأضافت رانيا يوسف، قائلة: «أنا كنت بتكلم بعفويتي.. وأنت نفس الكلام.. عمري ما هندم على الانترفيو ده أبدًا.. بس أنا بوريك بس العقليات عندنا عاملة إزاي.. إحنا بنواجه عقليات ضلمة.. دماغها مضلمة خالص.. مبتقبلش وجهة نظر الآخر.. هي دي المشكلة».

وتابعت رانيا يوسف: «بيخافوا من وجهة نظر الآخر.. هنعمل إيه بقى.. لنا ربنا.. بس أنا معنديش مشكلة من الحوار واللي يحصل يحصل بقى.. سوري بقى».

وأثارت الفنانة رانيا يوسف حالة من الجدل بعد انفراد «الوطن» بنشر مقطع محذوف من حلقتها مع نزار الفارس تحدثت خلاله عن الحجاب ورفضها ارتدائه، مرجعة ذلك إلي أنه مفروض علي السيدات منذ أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات.

وأضافت: «الحجاب مش فرض.. بس اللي عايزة تتحجب براحتها.. دي حرية شخصية.. لكنه مش فرض.. لو كان فرض كان اتفرض علينا من 1450 سنة».

ولم تُعلق رانيا يوسف علي هذه التصريحات إلي الآن، حيث اكتشفت بنشر صورة لها من داخل صالة الألعاب الرياضية عبر حسابها الرسمي بتطبيق «انستجرام»