الأهلي يعلن تعافي 4 لاعبين من كورونا
كتب:
أحمد فراج
03:32 م | الإثنين 04 يناير 2021
سيد عبدالحفيظ
أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية مسحة الرباعي؛ محمد هاني وأكرم توفيق ومحمد مجدي قفشة ومحمود كهربا، وذلك بعد العينة التي خضعوا لها، أمس الأحد، موضحا أن الرباعي بات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءا من اليوم الاثنين، وذلك بعد التأكد من تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سونيديب بطل النيجر، في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب الأهلي بالسلام.
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