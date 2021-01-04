الأهلي يعلن تعافي 4 لاعبين من كورونا

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية مسحة الرباعي؛ محمد هاني وأكرم توفيق ومحمد مجدي قفشة ومحمود كهربا، وذلك بعد العينة التي خضعوا لها، أمس الأحد، موضحا أن الرباعي بات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءا من اليوم الاثنين، وذلك بعد التأكد من تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سونيديب بطل النيجر، في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب الأهلي بالسلام.

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