إصابة 3 شباب في حادثي تصادم بالدقهلية

أصيب شخصان في الدقهلية، اليوم، بإصابات خطيرة إثر تصادم بين دراجتين ناريتين علي طريق «الرسوة – الشبول» بدائرة مركز المنزلة، كما أصيب تاجر ألبان في حادث اصطدام دراجته النارية بشجرة علي جانب الطريق.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث، بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة المنزلة من مستشفي المنزلة العام بوصول كلا من « حسام عبد الحميد أحمد»، 27 عامًا، فلاح، مصابا باشتباه نزيف داخلي بالمخ والصدر واشتباه كسر بعظام الجمجمة والقفص الصدري والركبة، و«إسلام محمد رشاد» 23 عامًا، فلاح، مصابا بجرح قطعي في القدم اليسرى واشتباه كسر بالعامود الفقري ويقيمان بقرية «الشبول» دائرة مركز المنزلة ادعاء حادث طريق.

بانتقال الضباط والفحص وسؤال المصاب الثاني، في محضر الشرطة، قرر بأنه أثناء قيادته دراجته النارية بدون لوحات معدنية علي الطريق الفرعي مابين قريتي «الرسوة - الشبول» دائرة المركز اختل توازنه واصطدم بالمواجهة بدراجة نارية قيادة المصاب الأول مما أدي إلى حدوث إصابتهما ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وأضاف بقيام الأهالي بنقل دراجته النارية لمنزل أهليته.

وبسؤال شقيق المصاب الأول المدعو «محمد عبد الحميد »23 عامًا عامل، ومقيم بذات القرية أيد ذات المضمون ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 99 لسنة 2021 جنح مركز المنزلة ، وجاري العرض على النيابة العامة .

وفي حادث أخر، تبلغ لمركز شرطة المنزلة من مستشفي المنزلة العام، وصول المدعو «محمود محمد فهمي» 19 عامًا، تاجر ألبان، مقيم بقرية « بني هلال»، دائرة المركز مصابا باشتباه نزيف داخلي بالمخ والبطن إدعاء حادث طريق.

وبسؤال والده « محمد فهمي محمد نعمة الله » بالمعاش ، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، قرر بأنه حال قيادة نجله دراجته النارية بدون لوحات معدنية على الطريق الفرعي ما بين قريتي « بني هلال ، العزيزة » دائرة المركز اختل توازنه مما أدى إلى انحرافه واصطدامه بشجرة على جانب الطريق وحدوث إصابته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك وأضاف بقيام الأهالي بنقل الدراجة النارية إلى منزله تحرر عن ذلك المحضر رقم 100 لسنة 2021 جنح مركز المنزلة ، وجاري العرض علي النيابة العامة .