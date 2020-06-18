توقف للاطمئنان عليهما.. السيسي يهدي خوذتين لشابين في حادث موتوسيكل

قال الشاب عمر مصطفى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوقف موكبه، للاطئمنان عليه بعدما تعرض لحادث أثناء سيره بدراجة نارية.

وأضاف في فيديو مصور، إنه بعد يومين اتصل بي مندوبا من الرئاسة وأهدى إليّ الرئيس "خوذتين" لي ولزميلي مينا الذي كان معي أثناء حادث الدراجة النارية، موجها الشكر للرئيس السيسي على اطمئنانه على حالته الصحي وإرسال الخوذة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته تفقدية، توقف الرئيس للاطئمنان على شاب تعرض لحادث، أثناء سيره بدراجة نارية، وقال للشاب: "مش لابسين خوز ليه؟.. المهم طمني عليك.. انت كويس؟ فين زميلك اللي كان سايق، خلو بالكم من نفسكم".