مليار و236 مليون جنيه حصيلة طلبات التصالح بالقليوبية

أعلن محافظ القليوبية، اللواء عبدالحميد الهجان، أن إجمالي طلبات التصالح فى مخالفات البناء، التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية من المواطنين بمختلف مراكز المحافظة، حتى اليوم الاثنين، بلغ 220 ألفا و336 طلباً للتصالح، فيما بلغت قيمة المتحصلات التي تم سدادها مليارا و236 مليونا و259 ألف جنيه.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية قبل قليل، أنه أصدر تعليماته للجان تلقي الطلبات، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس الماضي، بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية، تنتهي آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.

وفي وقت سابق اليوم، تابع محافظ القليوبية مدى التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا، والتأكد من تطبيق قواعد التباعد، ومنع التجمعات، وارتداء الكمامات الطبية، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأسفرت الحملات، التي تم تنفيذها في عدد من المراكز والمدن على مستوى المحافظة، عن توقيع غرامة مالية قدرها 50 جنيهاً، على 572 مواطناً ومواطنة، وفي حالة الامتناع عن السداد، تم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وشدد المحافظ على عدم السماح بدخول أي موظف أو مواطن إلى جميع المصالح والمنشآت الحكومية، بدون ارتداء الكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، حفاظاً على الصحة العامة، بالإضافة إلى التأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، لارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على الصحة العامة، مع الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير، موجها إدارة مرور القليوبية بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.