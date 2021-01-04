«صناع الخير» تعلن كشف حسابها لدعم الأكثر تهميشا بسوهاج

أعلنت مؤسسة "صناع الخير للتنمية"، اليوم الاثنين، تقريراً بحجم أعمالها في دعم الفئات الأكثر احتياجاً وغير القادرين، في محافظة سوهاج، على مدار العام الماضي، من خلال العديد من المبادرات، سواء التي أطلقتها المؤسسة أو شاركت في تنفيذها، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وإشراف وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، ومتابعة محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، بمشاركة عدد من المؤسسات والمبادرات، من بينها صندوق "تحيا مصر"، و"حياة كريمة".

وتضمن تقرير "صناع الخير" أن المؤسسة سعت إلى دعم الشرائح المستحقة في قرى ونجوع ومدن سوهاج، خلال العام الماضي، من خلال 4 محاور، حيث تضمن المحور الأول مواصلة تقديم الخدمات الطبية النوعية في مجالات الوقاية من الاصابة بالعمى، من خلال مبادرتي "عنيك في عنينا" و"طاقة نور"، بينما تضمن المحور الثاني تنظيم حملات إغاثة للقرى التي تتعرض لأزمات طارئة، والثالث تقديم دعم مباشر للشرائح الأكثر تهميشاً، وعلى رأسهم الأشخاص ذوي الإعاقة بقرى المحافظة، فضلاً عن المحور الأهم، وهو دعم غير القادرين في سداد غرامات التصالح لمخالفات المنازل، ضمن مبادرة "التصالح حياة"، بالشراكة مع مبادرة "حياة كريمة".

وأكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أن المؤسسة شاركت بفاعلية مع مؤسسة حياة كريمة في دفع غرامات التصالح عن 256 حالة، من جميع قرى ومراكز محافظة سوهاج، وتم اختيار الحالات وفق معايير محددة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وبمتابعة يومية من محافظ سوهاج ونائبه.

واشار "زمزم" إلى أن أولى محاور تقرير المؤسسة عن جهودها في دعم غير القادرين في سوهاج، يتناول ما قدمته المؤسسة من تنظيم 6 قوافل طبية للكشف على مرضى العيون ضمن مبادرتي "عنيك في عنينا" و"طاقة نور"، واستهدفت تنظيم القوافل لخدمة الأهالي في 16 قرية، وهي القرى التي يتم تنفيذ مبادرة حياة كريمة بها، وقدمت المؤسسة، خلال تلك القواف، خدمات الكشف وتقديم العلاج المجاني والنظارات الطبية، كما أجرت علميات جراحات عيون متنوعة لعدد 200 مريض.

وحول المحور الثاني، أكد هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، أن المؤسسة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، أطلقتا مبادرة "رد الجميل"، في استجابة سريعة لاستغاثة الأهالي، و قامت المؤسستان، من خلال المبادرة، بتوزيع 500 كرتونة مواد غذائية، وتنظيم قافلة موسعة للكشف على عيون أهالي "جزيرة شندويل"، وتم خلال القافلة الكشف على 930 مواطناَ، وصرف علاج لعدد 436 من الأهالي، وتسليم 250 نظارة طبية، وإجراء عمليات جراحية في العيون لـ59 مريضاً بالمجان تماماً.

وأشار "عبد الفتاح" إلى أن مؤسسة صناع الخير، ومن خلال المحور الثالث لأنشطتها في سوهاج، قدمت دعماً مباشراً للشرائح الأكثر تهميشاً، وعلى رأسهم الأشخاص ذوي الإعاقة بقرى المحافظة، حيث قامت، وبدعم صندوق "تحيا مصر"، بتوزيع 1000كرتونة مواد غذائية جافة، و1000 دجاجة مجمدة على أسر الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز المحافظة المختلفة، واختتمت المؤسسة أنشطتها خلال عام 2020، بإدخال الفرحة على قلوب 24 شاباً وفتاة من ذوي الإعاقة، بتنظيم حفل زفاف جماعي، وتقديم دعم نقدي لكل عروسين بقيمة 10 آلاف جنيه.