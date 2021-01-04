حتى لا تتعرض للنصب أثناء توقيع غرامة الكمامة: تأكد من «ختم النسر»

تداول مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» في الساعات الماضية استفسارات حول تطبيق «غرامة الكمامات الفورية»، مع تخوف البعض من إمكانية التعرض لـ«النصب» من غير المُخول لهم تحصيلها.

ضمان عدم «النصب»

وقال مصدر مسؤول، فضَّل عدم ذكر اسمه، إن «ختم النسر» هو الضامن الوحيد للمواطن بأن الغرامة الموقعة عليه سليمة، لافتا إلى أن كل مواطن مُخالف لأحكام قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2701 لسنة 2020، والذي يُلزم المواطنين بارتداء الكمامات في «18 مكانا»، يحصل على إيصال مدون عليه «محضر تصالح فوري في مخالفة عدم ارتداء الكمامة»، ومذيل بـ«خاتم شعار الجمهورية»، أي «ختم النسر».

وأوضح المصدر أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، سبق أن أصدر قراره رقم 9452 لسنة 2020، والذي تضمن «مأموري الضبط القضائي»، المُخول لهم توقيع وتحصيل «الغرامة الفورية».

طلب التصالح الفوري

وأشار المصدر إلى أن المواطن يكون أمام أحد خيارين حال ضبطه من مأموري الضبط القضائي دون كمامات، الأول هو «طلب التصالح الفوري»، وهنا يحصل المواطن على «الإيصال»، والآخر هو عدم السداد الفوري وتحرير محضر بالواقعة، مع إحالة المواطن للنيابة العامة المختصة.

وأوضح المصدر أن «الإيصال»، يكون مدونا فيه «محضر التصالح»، ويشير إلى ضبط المدعو ثم يُكتب اسم المواطن، لمخالفته قرار رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بعدم ارتداء الكمامة، وطلبه التصالح الفوري؛ فقد تحرر هذا المحضر بناءً على طلبه.

ولفت المصدر إلى أنه يتم كتابة اسم المواطن المخالف، ورقمه القومي، ورقم جواز السفر حال كون المخالف أجنبي الجنسية.

وتضم البيانات الموجودة في الإيصال أيضا، بحسب المصدر، محل إقامة المواطن، وتاريخ ضبطه، والساعة، ومكان الضبط.

وأشار إلى أن الإيصال يتضمن سداد 50 جنيها لـ«التصالح الفوري»، ثم يتم التوقيع الخاص بالمواطن على المخالفة، ثم اسم محرر المحضر، والتوقيع على الإيصال.