مصدر: تطبيق «غرامة الكمامات» على ركاب «أوبر وكريم» غير الملتزمين

أكد مصدر حكومي، أن قرار الحكومة بتطبيق «الغرامة الفورية» لغير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية لمجابهة مخاطر فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، ومن بينها عدم ارتداء الكمامات، يسري على ركوب وسائقي «وسائل النقل التشاركي» في البلاد.

وسائل النقل التشاركي

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أن المقصود بمصطلح «وسائل النقل التشاركي» هو تطبيقات الركوب التي يستدعيها المواطن لاستقلالها عبر الهاتف المحمول مثل تطبيقات «أوبر»، و«كريم»، مشدداً على وجوب ارتداء سائقها وركابها الكمامات، وإلا فإنهم سيكونوا مستحقين للعقوبة القانونية المُقررة.

50 جنيها

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، أمس، بفرض غرامة فورية لمن لا يرتدي الكمامات بالمنشآت والأماكن الواجب ارتداء الكمامات بها؛ حيث سيبدأ تطبيق تلك الكمامات اعتباراً من يوم الأحد المقبل، بواقع 50 جنيهاً لـ«الغرامة الفورية».

الإحالة للنيابة

وأوضح المصدر أنه حال عدم التزام المواطن بالسداد الفوري لـ«الغرامة»، سيتم تحرير محضر بالواقعة، ثم تحويله إلى النيابة المختصة لممارسة شئونها واتخاذ ما تراه مناسباً، وهنا سيكون متاحاً أمام المواطن سداد القيمة، وإلا يتم إحالته للقضاء لإقرار الحكم القضائي المناسب للمخالفة المُقررة.

السيارات الملاكي

وعن السيارات «الملاكي»، أكد المصدر أنها «غير خاضعة للقرار»، لكنه نصح المواطنين بأهمية ارتداء الكمامات حال وجود أي شخص معه في السيارة تجنباً لـ«العدوى المحتملة»، مشيراً لوجود الكثير من المواطنين يصابون بالفيروس ولا تظهر عليهم أعراض من الأساس، أو تظهر عليهم «أعراض بسيطة».

إيصال بـ«الغرامة»

ولفت المصدر إلى أن المواطن الذي سيحصل على «غرامة الكمامات»، سيحصل على «إيصال» بالمبلغ المُقرر الذي سيدفعه حال ضبطه مخالفاً للإجراءات الاحترازية التي قررتها الدولة.

حماية المصريين

وأكد المصدر حرص الدولة على حماية أكبر قدر من المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتجنيبهم مخاطر الإصابة بالفيروس.