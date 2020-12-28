مصادر عن «مهلة الأسبوع» لتطبيق غرامة الكمامات: لتجنب النصب

كشفت مصادر حكومية، سر إعطاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مهلة لمدة أسبوع حتى بدء تطبيق «الغرامة الفورية» لعدم ارتداء الكمامات في الأماكن التي قررت الحكومة وجوب ارتدائها فيها.

مصادر: الهدف ليس جمع الأموال.. والإحالة للنيابة حال عدم السداد

وقالت المصادر، لـ«الوطن» إنَّ الحكومة فطنت إلى ضرورة التطبيق بـ«أرواق رسمية»، حتى لا يتحول الأمر إلى شيء عشوائي يتيح «النصب» على المواطنين؛ حيث أن الدولة تهدف إلى توسيع نطاق ارتداء الكمامات بأكبر صورة ممكنة، وليس لتحصيل مبالغ مالية، موضحة أن أية مبالغ قد يتم تجميعها من هذا البند لن توازي تكلفة مشروع واحد من المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت المصادر، أنَّه سيتمّ طباعة «إيصالات رسمية»، ويكون مدون عليها «ختم النسر»، يتمّ إعطائه للمواطن حال توقيع الغرامة المقررة عليه، لافتة إلى أنَّ قيمة هذا «الغرامة»، كما تمّ التوافق عليها في اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تكون 50 جنيهًا، على أنَّ يتمّ تحويل المخالف للنيابة حال عدم سداده للغرامة بصورة فورية.

كان «مدبولي»، قد صرَّح عقب ترؤوسه اجتماع اللجنة أمس، بتفعيل تطبيق تلك الغرامة اعتباراً من يوم الأحد المقبل، مؤكداً أنَّها ستكون «رسالة واضحة لمواجهة أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بشدة وحزم».

الإجراءات بديل لـ«الغلق»

وشددت المصادر على أنَّ الدولة تري أنَّ الالتزام بالكمامات، وسياسة التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية لمجابهة مخاطر الأزمة بصفة عامة أفضل من تطبيق «غلق» حتى لو كان هذا الغلق جزئياً، نظراً للآثار السلبية المترتبة على هذا القرار، سواء كانت هذه الآثار على الدولة أو على المواطن.

ولفتت المصادر إلى أنَّ الحكومة لن تتردد في اتخاذ أي إجراء مناسب في حينه بهدف السيطرة على انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد.