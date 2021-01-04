حلمي بكر يُهاجم محمد فؤاد: «بِعت نفسك بالرخيص.. وبكرة تعيط»

شن الموسيقار حلمي بكر، هجومًا حادًا على الفنان محمد فؤاد، بعد إتجاهه إلى الغناء بنفس طريقة «المهرجانات الشعبية» والتعاون معهم في أغنية بعنوان: «في الحفلة».

وبعث حلمي بكر، عبر«الوطن» رسالة إلى محمد فؤاد، قائلًا: «أنت حر.. بس أنت بِعت نفسك بالرخيص، وبعد كده هتعيط، أنت دلوقتي مش حاسس بحاجة لكن بكرة العياط هيملى المكان تحت رجليك».

وكانت حققت أغنية «في الحفلة» لـ محمد فؤاد، أكثر من 170 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، قبل خمسة أيام تقريبًا، وهي من كلمات الدبل زوكش، وألحان علاء فيفتي، وتوزيع كولبكس بوي.

وتقول الأغنية: «روق يا برنس وبلاش ساسبنس.. أدخل في المود خليك موجود.. ما تعلي السينس.. أرقص واتحرك وبلاش تتفرج.. فكها كده واقف قافش ليه؟!».

وكان الموسيقار حلمي بكر، قد شن هجومًا حادًا على الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بعد تصريحاته التليفزيونية الأخيرة، بأن أزمته الوحيدة مع المهرجانات تكمن في الكلمات وليس أصوات أصحابها أو المزيكا، حيث قال خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج «سهرة الخميس» عبر قناة «Mbc مصر»: «معنديش أزمة مع المهرجانات، خلي الشباب يرقصوا عليها ويفرحوا وينبسطوا».

وطالب هاني شاكر، خلال الحوار، مطربي المهرجانات بضرورة اختيار الكلمات المُقدمة، كونها تصل لقطاع كبير من الشباب والأطفال.

وأعرب حلمي بكر، عن استياءه الشديد، من الأوضاع التي وصلت إليها الساحة الغنائية في الوقت الحالي، وتصدر مُطربي المهرجانات للمشهد، واصفًا إياهم بقوله: «الجهلاء بس هم اللي متصدرين.. واللي بيعملوا هاني شاكر من تحايل على الموقف مرفوض تماماً.. لازم يكون فيه موقف صارم ضد اللي بيحصل ده».