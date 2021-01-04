العثور على طفلة حديثة الولادة على الطريق الرئيسي بمرسى علم

عثرت الأجهزة الأمنية في مدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، على طفلة حديثة الولادة بإحدى المناطق الجبلية على الطريق الرئيسي بالمدينة، وتم إيداع الطفلة حضانة بمستشفى جراحات اليوم الواحد، وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن البحر الأحمر، اخطاراً من اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقى مباحث قسم شرطة مرسى علم بلاغ يفيد بالعثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة في منطقة جبلية بالكيلو 100 طريق مرسى علم الرئيسي.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مرسى علم، إلى مكان الواقعة، وتبين أن الطفلة حديثة الولادة، وتم إيداعها مستشفى جراحات اليوم الواحد، بعد تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق.

وشهدت محافظة البحر الأحمر، في وقت سابق، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق "سهيل"، جنوب مدينة الشلاتين، أقصى جنوب المحافظة، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ثالث، تم نقلهم إلى مستشفى الشلاتين المركزي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر بلاغاً بانقلاب سيارة ربع نقل على طريق "سهيل"، وسقوط عدد من الضحايا، فتم على الفور الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين مصرع شخصين، وإصابة آخر، كما تبين أن السيارة بدون لوحات معدنية، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

وفي مدينة الغردقة، بدأت النيابة تحقيقاتها في واقعة إصابة طفل صدمته سيارة أجرة "تاكسي" مسرعة، وفر قائدها هارباً من موقع الحادث، في منطقة "مجاهد"، وسط المدينة، حيث تم نقل الطفل إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، بينما بدأت الجهات المختصة بمباشرة التحقيقات.