المنشآت الفندقية: لم يتم إخطارنا بإغلاق أي فندق بالغردقة أو مرسى علم

كشف علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، أنه تم إلغاء أية احتفالات وفعاليات سياحية أو ثقافية داخل فنادق الغردقة وشرم الشيخ خلال رأس السنة، تنفيذا لقرار وزارة السياحة والأثار، بوقف تنطيم تلك الأحداث كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، موضحا أن برنامج عمل الفنادق خلال رأس السنة سيسير بذات نهج الأيام العادية مع إلغاء أية احتفالات خاصة ينتج عنها تجمعات.

عاقل: عقوبات تصل لإلغاء الترخيص علي الفنادق التي ستنظم احتفالات خلال الكريسماس

وأضاف لـ «الوطن»، أن لجانا من وزارة السياحة والآثار ستفتش ليلة رأس السنة على الفنادق للتأكد من تنفيذ لتلك التعليمات، وسيتم توقيع عقوبات على المخالفين تصل لحد إلغاء الترخيص.

وأشار «عاقل» إلى أن الموجة الثانية من فيروس كورونا وظهور سلالة جديدة من الفيروس، تسبب في قيام العديد من وكالات السياحة العالمية وقف تسيير رحلات لمصر خلال أعياد الكريسماس ورأس السنة، ما جعل نسب الإشغال بفنادق الغردقة ومرسى علم تتراجع حاليا لنسب تتراوح ما بين 10 إلى 12%.

وأوضح أن عدد فنادق المحافظة التي حصلت على شهادة «السلامة الصحية»، التي لن تستطيع الفنادق بدونها استقبال السياح، بلغت 212 فندقا، موضحا أن الغرفة لم تتلق إلى الآن أي إخطار رسمى من أي منشآة فندقية بالمحافظة بقيامها بإغلاق أبوابها، معترفا أن عدم وجود سياح أجانب بأعداد كبيرة فضلا عن تراجع تواجد المصريين بفنادق الغردقة ومرسى علم، جعل العديد من الفنادق تغلق أبوابها بشكل جزئي وتعطي بعض العمالة لديها إجازات لحين تحسن نسب الحجوزات.

وأوضح رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، أن الحركة السياحية الوافدة لمصر هذا العام مثلها مثل بقية دول العالم، تأثرت بشدة بسبب جائحة كورونا، حيث زار مصر هذا العام نحو 3 ملايين سائح منهم 70% قبل ظهور الجائحة بشهري يناير وفبراير، في المقابل زار مصر العام الماضى أكثر من 13 مليون سائح، متوقعا أن تبدأ أعداد السياح الوافدين لمصر في التحسن بداية من شهر مارس المقبل.

رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر: المقصد السياحى المصرى آمن صحيا

وأشار «عاقل» إلى أن المقصد السياحى المصرى آمن صحيا، بدليل عدم إصابة أحد من السياح الذين زاروا مصر بفيروس كورونا، أثناء تواجدهم بالمدن السياحية المصرية، موضحا أن مصر ستكون من أوائل الدول التي يقصدها السياح بعد انتهاء تلك الجائحة، معربا عن آماله في أن تستطيع الأمصال المضادة لكورونا في كبح جماح هذا الفيروس وعودة الأمور إلى طبيعتها في أقرب وقت.