عمرو محمود ياسين يكشف عن صورة نادرة لوالده مع ياسر عرفات

كشف السيناريست عمرو محمود ياسين، عن صور نادرة لوالده الفنان الراحل محمود ياسين، مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وكذلك الفنان ممدوح وافي والمخرج شاكر عبد اللطيف.

وظهر محمود ياسين في الصورة، وهو يحتضن ياسر عرفات، على هامش إحدى اللقاءات الفنية، فيما كان يحتضن المخرج المسرحي شاكر عبد اللطيف في صورة أخرى وبجوارهما ممدوح وافي.

وكان محمود ياسين، قد رحل عن عالمنا في يوم 14 أكتوبر الماضي، بعد صراع مع المرض، وهو من مواليد محافظة بورسعيد في عام 1941.

وتخرج محمود ياسين، في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام، وقد لمع نجمه فنيًا في فترة السبعينات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة كل من: «الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي».

أما في حقبة تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة فقد ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التلفزيونية «أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان».

تزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجب منها الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنان عمرو محمود ياسين.

وكانت الفنانة شهيرة، قد أعربت عن استياءها الشديد من عدم تكريم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، لزوجها الراحل محمود ياسين، في الدورة الثانية والأربعين التي عُقدت في شهر ديسمبر الماضي، وقالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «حزينة على مهرجان عريق يفوت عليهم حاجة زي كدة، دي سقطة كبيرة في حقهم.. أنا لا أطالب بعمل تكريمات، ولكن هذا الرجل محمود ياسين هو بطل استثنائي وشال السينما على كتافه في عصرها الذهبي.. وعصره كان اسمه عصر محمود ياسين.. ناهيك عن الأفلام الوطنية والدينية».