أستاذ هندسة طاقة: كورونا السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار النفط

أكد رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة الطاقة والبترول، أن العالم يشهد الآن حالة من الارتباك في تحديد أسعار النفط على المستوى العالمي، لم يشهدها من قبل، والسبب هو جائحة وباء كورونا المستجد، لافتا أن توابع تأثير تلك الجائحة، مازال ممتد على العالم أجمع وقطاع البترول والنفط بالأخص، لأن لا أحد يعلم متى ستنتهي تلك الأزمة.

وأضاف أبو العلا، أن كورونا هو من أوصل الفوارق في سعر البترول بين السعر الأعلى والأدنى، لأكثر من 40 دولار، في حين كانت الأحداث السابقة لكورونا تأثيرها محدود على هذا القطاع، لأنها كانت مرتبطة بفترات زمنية محددة، فجميعا نذكر أن أثناء حرب أكتوبر، أرتفع السعر البترول من 3 إلى 12 دولار، وقد كان ذلك ارتفاعا كارثيا مؤثرا للدول الصناعية الكبرى وقتها.

اختلاف في تنبؤات الهيئات الدولية لأسعار النفط خلال المرحلة القادمة

وأضاف «أبو العلا»، خلال مداخلة هاتفية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الآن»، المذاع على شاشة «extra news»، الحقيقة في الوقت الحالي، هناك اختلاف كبير بين التنبؤات التي قامت بها الهيئات الدولية، حيث يرى البعض احتمالية هبوط الأسعار في حالة زيادة الإنتاج، بينما يرى البعض الآخر احتمالية ثبات الأسعار، حتى مع زيادة الإنتاج والمعروض في السوق من النفط الخام.

أبو العلا عن ارتفاع أسعار النفط: متفائل لكن بحذر

وتابع، «أما عن وجهة نظري الشخصية، فأنا متفائل ولكن بحذر، لأن مع تتبع الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، يتضح أن تذبذب الأسعار عند المستوى المتوسط بفارق لا يتجاوز 10 دولار ولفترة طويلة نسبيا».

وأردف «الحقيقة في هذا السياق ومع الاعتبار أن هناك عوامل متعددة أخرى غير مستقرة، يمكن أن تُحدث تأثيرا إلى حد كبير في معدل تذبذب الأسعار، فكما هو معلوم فالأسعار ترتبط بالعرض والطلب، وهناك الكثير من العوامل التي تؤثر في عمليات الإقبال على الشراء».