أسعار النفط تتأرجح صعودا وهبوطا: 50 دولار للبرميل

شهدت أسعار النفط تذبذب كبيرا خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت في بداية التعاملات للأسبوع ليرتفع لأكثر من 51 دولار للبرميل، ولكنه عاد لينخفض بحوالي دولار للبرميل خلال منتصف الأسبوع.

وعادت الأسعار لترتفع مرة أخرى خلال نهاية الأسبوع لتصل لنفس مستوى بداية الأسبوع.

وسجل سعر البرميل من النفط خام غرب تكساس الأمريكي مبلغ 48.52 دولار، بينما سجل البرميل من خام برنت العالمي مبلغ 51.80 دولار للبرميل.

وتستورد مصر كميات كبيرة من النفط الخام لسد احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية والوقود.

وتعد أسعار النفط الخام من أبرز الأساسيات التي يتم من خلالها تحديد أسعار الوقود والبنزين الجديدة بشكل ربع سنوي كل 3 أشهر.

وتستعد وزارة البترول لإعلان الأسعار الجديدة للوقود والبنزبن خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يعتمد تسعير الوقود والبنزين علي العديد من الركائز الأساسية في تحديد السعر بشكل عادل للمواطنين وكذلك للدولة وهو ما يسمى بـ آلية تسعير الوقود، حيث أن هناك عدة عوامل تساعد في وضع آلية التسعير الجديد، وهو السعر العالمي لبيع المنتجات البترولية والسعر العالمي لبرميل خام برنت، والثاني هو سعر صرف الجنبية أمام العملات الأجنبية، والثالث تكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة.

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للوقود في الأسبوع الأول من يناير الحالي، لمراجعة وإقرار أسعار البنزين الجديدة التي سيتم العمل بها لمدة 3 أشهر اعتبارا من يناير حتى نهاية مارس 2021.