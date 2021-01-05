«صحة بني سويف»: شفاء كورونا لدينا تخطى 95% ولا نعاني نقص الأكسجين

قال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن نسبة الشفاء من فيروس كورونا المستجد ما بين 95% إلى 97% بمستشفيات المحافظة، وإن ما يشاع عن وجود أزمة في الأكسجين داخل المستشفيات محض افتراء وكذب، والوضع آمن تماما داخل المستشفيات، وإن المديرية لديها برنامج يتعرف على كمية الأكسجين داخل التنكات متصل بشركات التوريد والمديرية، لتوفير الأكسجين أولا باول، ويضمن استمرار تقديم الخدمة ووصولها للمرضى.

وأضاف في تصريحات صحفية، لـ«الوطن»، أن جميع قيادات المديرية والأطقم الطبية لم ولن تبخل بجهد تجاه أي مريض قائلا «لا نرى النوم منذ بدء جائحة كورونا في الموجة الأولى وحتى هذه اللحظة لرعاية المرضى سواء أطقم طبية أو قيادات، حتى نخرج من هذه المحنة بشكل مُرضٍ ودون خسائر كبيرة».

وتابع: «هناك تنسيق تام بين جميع المستشفيات على مستوى المحافظة لاستقبال حالات كورونا، حيث إنه لدينا 7 مستشفيات تعمل على ذلك، وهي مستشفيات الصدر والحميات والتأمين الصحي بمدينة بني سويف، وناصر العام بمركز ناصر، والواسطى المركزي بمركز الواسطى، والفشن المركزي بمركز الفشن، وسمسطا المركزي بمركز سمسطا، وأن هناك أطقم طبية متواجدة على مدار اليوم لخدمة المرضى، كذلك توفير دائم لجميع المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة التي تحتاجها المستشفيات».

وأكد وكيل وزارة الصحة ببني سويف أن المديرية وفرت أماكن بديلة للمستشفيات التي دخلت خدمة العزل ضد فيروس كورونا، لتوفير الخدمة الطبية العادية للمواطنين من طوارئ وعيادات جراحة وأطفال ونساء وولادة وغيرها، وتم الإعلان عنها مسبقا وسوف يتم الإعلان عنها مجددا، كذلك هناك مستشفيي الجامعة وبني سويف التخصصي اللذان يستقبلان الحالات العادية.

وطالب عبد الخالق المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا ومنها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والابتعاد عن أماكن التجمعات حفاظا عليهم من الإصابة بالفيروس كذلك عدم انتشاره بين المواطنين.