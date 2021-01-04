فض حفل زفاف وتحرير محضر ضد صاحب قاعة أفراح في بني سويف

فضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بني سويف، برئاسة المحاسب هاني جويلي، حفل زفاف بإحدى قاعات الأفراح بمدينة ببا، وضبط صاحب القاعة بمعرفة مركز الشرطة، في إطار مجابهة فيروس كورونا المستجد بناء على تعليمات مجلس الوزراء بمنع الأفراح في القاعات المغلقة.

ووجَّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بسرعة فض حفل زفاف بإحدى قاعات الأفراح بمدينة ببا، بناء على شكوى، ومعاينة المكان واتخاذ الاجراءات القانونية.

وانتقل رئيس مدينة ببا على رأس لجنة من الوحدة المحلية، ورفضوا المغادرة قبل أن تخلى القاعة تماما من المواطنين ومعازيم الفرح، وغلقها بمعرفة قوات الشرطة بقيادة العميد أسامة يونس مأمور مركز شرطة ببا.

وأفاد رئيس مدينة ببا بفض حفل الزفاف، وضبط صاحب قاعة الأفراح بمعاونة رجال الشرطة، تمهيدا لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، بعد تحرير محضر له رقم 57 لسنة 2021جنح امن دولة طوارئ.

وفي السياق ذاته وزعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا قرابة 1000 كمامة على المواطنين بالمجان، في الشوارع والمصالح الحكومية وقائدي المركبات والسيارات الأجرة والميكروباص، ضمن حملة لتوعية المواطنين بارتداء الكمامات وإجراء التباعد الإجتماعي بين المواطنين في إطار خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد كلف رؤوساء الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتي شددت على تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي منشأة تخالف تعليمات منع التجمعات وإقامة الاحتفالات بأنواعها وبخاصة في الأماكن المغلقة من حفلات زفاف وسرادقات العزاء.

وشدد محافظ بني سويف على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين، وضرورة تفعيل الغرامة الفورية ضد غير المرتدين للكمامات.