مصرع طفل صدمه قطار جنوبي بني سويف

لقى طفل مصرعه، مساء اليوم الأحد، عقب اصطدام قطار به، قرب محطة السكة الحديد بقرية سدس، التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف الشرطة والنيابة العامة.

كان اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث وفاة طفل قرب محطة السكة الحديد بقرية سدس التابعة لمركز ببا، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة.

وصّرح مصدر طبي، بأنه جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي بواسطة سيارة إسعاف حيث تبين أنها لطفل يدعى «مصطفى عبد الرحمن إبراهيم محمد» 13 عاما، مقيم بقرية سدس التابعة لدائرة مركز ببا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بشأن الحادث، للوقوف على أسبابه بمعرفة رجال مباحث قسم شرطة النقل والمواصلات ومباحث مركز شرطة ببا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأشارت التحقيقات والتحديات الأولية إلى محاولة الطفل العبور من مكان غير مُخصص للمرور، أثناء مرور القطار، ما أدى إلى اصطدام القطار به ووفاته في الحال.

الواقعة لم تكن الأولى في محافظة بني سويف، فقد سبقتها واقعة قبل 15 يوما، حينما لقيت طالبة جامعية مصرعها، وأصيبت أخرى، إثر اصطدام قطار بهما قرب مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، والمصابة بقسم الاستقبال والطوارئ داخل المستشفى ذاتها لتلقي العلاج.

حيث وقتها تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بني سويف، بلاغا بوجود حادث اصطدام قطار بطالبتين بالقرب من مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، ما تسبب في مصرع إحداهما، وإصابة الثانية، وجرى نقلهما إلى مشرحة المستشفى، والمصابة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى ذاتها.