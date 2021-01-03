حملات مكثفة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتعاون مع قوات الأمن في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية، خصوصا بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، وفيما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي تشترك في تنفيذها كل الأجهزة الحكومية المعنية.

وناشد محافظ بني سويف المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، وأنه تم تكليف الجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين.

وجدد محافظ بني سويف تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة في هذا الشأن بكل حزم وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع، فضلا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالديوان العام والوحدات المحلية والمجالس القروية، لتكثيف الحملات على كل المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة بكل حسم واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد المقررة.

وفي هذا السياق تابعت لجنة متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بالمصالح الحكومية، حيث تم تفقد مقرات مديرية الصحة ومديرية الطرق وهيئة الطرق، وذلك تحت إشراف معاون المحافظ محمد جبر، وتمت إحالة عدد من العاملين الذين تم ضبطهم غير ملتزمين بارتداء الكمامة، وتم التنبيه على إلزام المواطنين بالكمامة عند دخولهم مقرات الخدمات.

كما واصلت الوحدات المحلية حملاتها المكثفة للتأكد من الالتزام بالكمامات لا سيما، وأن وزارة التنمية المحلية منحت رؤساء المدن الضبطية القضائية، فيما وزعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا اليوم، عدد 1000 كمامة، بالتعاون مع المجتمع المدني، مطابقة للمواصفات مجانا على المواطنين والسائقين والموظفين في المصالح الحكومية في إطار الحملة والخطة الممنهجة لمتابعة الالتزام بارتداء الكمامة والإجراءات الاحترازية.

ومن ناحية أخرى تكثف إدارة المرور «بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية» حملاتها المرورية والتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، مع التأكيد على عدد من الإجراءات والخطوات الواجب مراعاتها والالتزام التام بكل الأساليب الوقائية وتطبيق القوانين والقرارات على المخالفين، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة ارتداء الكمامات بوسائل المواصلات العامة، حيث يتم تطبيق غرامة فورية 50 جنيها حيال عدم الالتزام بارتداء الكمامات.

كما عززت الإدارة من حملاتها بمداخل الميادين والشوارع الرئيسية ومواقف السيارات لمراجعة جميع السيارات المارة والاطمئنان على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة وتوقيع محاضر وغرامات فورية، وتنفيذ تكليفات القيادات الأمنية بتكثيف الحملات لإلزام السائقين بكل مواقف السيارات بارتدائهم والركاب للكمامة، مع توجيه المواطنين بأهمية ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا.