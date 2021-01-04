رئيس الوزراء يتابع توفير التمويل المطلوب لمبادرة «سكن كل المصريين»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة توفير التمويل المطلوب لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية «سكن كل المصريين»، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، وعدد من مسئولي «المالية» والبنك المركزي.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة إنشاء عدد كبير من وحدات الإسكان ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «سكن كل المصريين»، والذي تسعى الدولة من خلاله إلى توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل، ووحدات أخرى تلبي مطالب فئات أعلى دخلا من شريحة محدودي الدخل، أو متوسطي الدخل، مشيرًا إلى أنه سبق أن تمت الموافقة على رفع سقف الدخل لمن يستفيد من هذه الوحدات حتى 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.

طرح 125 ألف وحدة سكنية

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه تم طرح 125 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الماضية، تقدم لحجزها نحو 300 ألف مواطن، موضحًا أن هناك تكليفًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم توفير وحدات للجميع ما دامت تنطبق عليهم الشروط، كما كلف رئيس الوزراء بسرعة العمل على توفير التمويل المطلوب للتنفيذ، وكذا برنامج التمويل العقاري المطلوب لهذه الوحدات وغيرها.

وأكد، على أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن تيسير إجراءات التمويل العقاري، عن طريق زيادة عدد السنوات التي يتم فيها تمويل الوحدة، وكذا العمل على تخفيض قيمة الفائدة؛ بحيث تكون هذه النسبة بوجه عام أقل من النسبة العادية للاقتراض، من أجل تشجيع شراء العقارات.

دراسة طرح مبادرة جديدة للتمويل العقاري

وكلّف رئيس الوزراء بدراسة طرح مبادرة جديدة للتمويل العقاري، وتقديم النتائج التي يتم الاتفاق عليها لعرضها على رئيس الجمهورية بحضور محافظ البنك المركزي، بهدف إتاحة الوحدات السكنية أمام مختلف شرائح المجتمع المصري.

كما وجّه رئيس الوزراء، في الوقت نفسه، بتسجيل كافة الوحدات المُنشأة حديثا في المدن الجديدة في الشهر العقاري، مع ضرورة تيسير هذه الإجراءات حتى يسهل التعامل عليها.