شعبة الأدوات المنزلية: زيادة الأسعار لتعويض الخسائر أسلوب إدارة خاطئ

قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك بعض الشركات تتجه لزيادة الأسعار لتعويض الخسائر أو للحفاظ على الربحية، وهو الأمر الذي لا يجب اللجوء إلية إلا في آخر المطاف.

وأوضح الطحاوي، أن زيادة الأسعار لتحقيق الربح تؤثر على حركة المنتج وقد تخرجه من المنافسة في السوق وتزيد من مشكلة الشركات والمصانع.

تطوير النقل والتخزين

ونصح الطحاوي، الشركات والمصانع بالعمل على تخفيض التكاليف بما لا يؤثر على الجودة من خلال تقليل الهادر ودراسة بدائل المواد الخام واختيار الخامات بعناية.

كما طالب بتطوير أساليب التخزين والنقل لتقليل الهدر في المادة الخام ونصح بزيادة فاعلية العمال عن طريق عمل التدريب اللازم لهم للوصول لحجم إنتاج مثالي.

وأشار إلى أن استخدام نفس الموارد بفاعلية أكثر وكفاءة أعلى ينتج عنه تقليل التكاليف وزيادة الربحية، وينعكس أيضا على خفض الأسعار، وزيادة معدل دوران المنتجات، ما يحدث رواجا في الأسواق بدلا من اللجوء لزيادة الأسعار وما يترتب عليه من انخفاض معدل دوران رأس المال وخروج المنتجات من المنافسة، وبالتالي مزيد من الركود والخسائر.

وقال إن الأدوات المنزلية تعاني الركود وتراجع المبيعات وفق عدد كبير من التجار، مشيرا إلى وجود منافسة قوية من التجار العشوائية فى السعر وهو ما أثر على مبيعاتهم.