«المشغولات الذهبية»: تذبذب الأسعار في مصر بسبب عدم استقرارها عالميا

شهدت أسعار الذهب في مصر تذبذبا كبيرا خلال الاأيام القليلة المقبلة، وسجل عيار 24 في أسواق المال خلال تعاملات اليوم 941 جنيها، مقابل 929 جنيها قبل 10 أيام، أي بزيادة تقدر بنحو 12 جنيها فقط، فيما سجل عيار 21 حوالي 823 جنيها، وعيار 18 حوالي 705 جنيهات، وسط توقعات بعدم الاستقرار خلال الأيام المقبلة.

من جهته، قال رفيق عباسي، رئيس شعبة المشغولات الذهبية في اتحاد الصناعات المصرية، إن هذه الأيام تشهد تذبذبا كبيرا في أسعار الذهب عالميا، وذلك ناتج عن عدم استقرار الأسعار عالميا، مشيرا إلى أن الأسعار في مصر مرتبطة بالأسعار العالمية، وأن هذا التذبذب ليس به خطورة، خصوصا أن هناك استقرار اقتصادي عالمي، ولا يوجد حروب كبيرة ونزاعات.

وأوضح عباسي لـ«الوطن»، أن سعر الدولار في مصر مستقر وشبه ثابت، وهذا يعني أن تذبذب الأسعار حاليا في السوق المحلى ليس له علاقة بالدولار، وإنما له علاقة بالارتفاع في الأسعار العالمية، مشيرا الى أن متوسط سعر الأوقية عالميا 1800 دولار، وهذه الاسعار شبه ثابتة، وتتغير تغيرا بسيطا انخفاضا وارتفاعا.

وقدم رئيس شعبة المشغولات، نصيحة مهمة للمواطنين الراغبين في شراء الذهب كاستثمار، وهي أن يقبلوا على شراء المشغولات الذهبية، وليس السبائك، وأن يكون الاستثمار على المدى البعيد، وليس القصير، خصوصا أنه لا يمكن لأحد أن يتوقع أسعار الذهب في الأيام المقبلة، ما يعني اأنه لا يجب على المواطن شراء ذهب اليوم وبيعه غدا؛ لأنه سيكون معرض لخسائر فادحة، في حال انخفاض السعر، خصوصا أن الذهب لا يمكن أن يتم المضاربة به.

وأكد رفيق عباسي، أن شراء المشغولات الذهبية قد يعرض أصحابه لخسائرة المصنعية في حالة البيع، ولكنه يجبر المواطن على الاحتفاظ به لفترات طويلة، خصوصا السيدات اللاتي تحب الذهب.