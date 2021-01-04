طارق عامر: 5 مليارات و330 مليون جنيه تكلفة إنشاء 287 محطة غاز طبيعي

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن منافذ بيع السيارات التي ستلتزم بالمواصفات الفنية الخاصة بإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والوقود المزدوج ستتم بالتنسيق مع وزارة الصناعة: «مش هندي القروض إلا لما ننسق مع وزارة الصناعة والخطوات التنفيذية اللي يتم اتخاذها لإدراج التمويل ضمن المبادرة بالتنسق مع وزارة المالية».

وأضاف «عامر»، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، أنه في ضوء التوجه لبدء المشروع القومي سيتم البدء في إنشاء المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي بواقع 287 محطة والمستهدف زيادتها لـ1000 محطة، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن قيمة إنشاء الـ287 محطة لتموين الغاز الطبيعي هي 5 مليارات و330 مليون جنية: «دي بتساهم طبعا في دعم موقف شركات العاملة في النشاط بخلاف تخفيض تكلفة التمويل، وستتم بسعر فائدة مخفض، اللي هو إحنا بنوفره لقطاع الصناعي والتجاري والمقاولات المبادرة أمر بها الرئيس السيسي في بداية أزمة كوورنا».

وأوضح أن الشركات المستفيدة من التحويل وانشاء المحطات بالغاز هي «غازتك» وشركة الغاز الطبيعي و«كارجاز»، مستطردًا: «إجمالي مدة التمويل 10 سنوات متضمنة فترة سماح في ثلاث سنوات، فترة سداد 6 سنوات أقساط ربع سنوية و8% متناقصة بالنسبة للتكلفة على هذا القرض».

وأكد محافظ البنك المركزي، أن اختيار المحافظات التي سيتم البدء في إنشاء بها محطات الغاز الطبيعي بناء على الكثافة السكانية: «ده قرار وزارة البترول كونهم على علم بالاحتياجات وسيتم التمويل بالنسبة للموضوع ده من البنك الأهلي المصري بدعم 81 مليون جنية سنويًا فرق التكلفة».

وتابع: «مبادرة القطاع الخاص الصناعي التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أزمة كورونا وصل الإقراض فيها لـ 6 أشهر 200 مليار جنيه، بسعر عائد متناقص 8% وممكن أن احنا نوجه هذه المصانع بالتنسيق مع وزيرة الصناعة أنهم يستلفوا منها عشان يوسعوا قدراتهم الانتاجية عشان يقدروا يحققوا الـ 250 ألف وحدة اللي هيتم إنتاجها من السيارات».