«التعليم» توضح آليات تسيير مجموعات التقوية في ظل جائحة كورونا

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تعليق مجموعات التقوية بالمدارس بسبب فيروس كورونا، حتى 20 فبراير المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد سيناريوهات بديلة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة للحفاظ على استمرار العام الدراسي الحالى 2020-2021، وعدم إلغائه بسبب تزايد حالات إصابات ووفيات كورونا اليومية، طبقاً للبيانات الرسمية لوزارة الصحة.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك قرارا بعدم عودة مجموعات التقوية بالمدارس إلا بعد وضع آليات وإجراءات تسييرها داخل المدارس، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين، من خطر الإصابة بفيروس كورونا، موضحاً أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حريص على الحفاظ على مستقبل الطلاب التعليمي، رغم تحديات وصعوبات كورونا.

وذكر المصدر، أن الوزارة لن ولم تسمح بعودة الدروس الخصوصية في ظل الأوضاع الراهنة واستغلال أولياء الأمور، مؤكداً أن جائحة فيروس كورونا جعلت العام الدراسي الحالى استثنائي، موضحاً أن نحو 95% نسبة الإقبال على مجموعات التقوية بالمدارس خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالى.

وترصد "الوطن" 8 آليات جديدة من التعليم لتنفيذها حال عودة مجموعات التقوية بالمدارس في ظل جائحة كورونا، وهى كالتالي:

1- تعقيم المدارس قبل بدء مجموعات التقوية بنحو 4 ساعات.

2- قياس حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الفصل الدراسي المخصص للمجموعة لمنع انتشار كورونا.

3- تعقيم المقاعد الخشبية داخل الفصول المخصصة لجلوس الطلاب.

4- تقليل أعداد الطلاب داخل المجموعة الواحدة بحد أقصى 20 طالبا للحد من كورونا.

5- تحقيق التباعد الجسدي بين التلاميذ داخل الفصل.

6- إلزام جميع الطلاب المنتظمين في مجموعات التقوية بارتداء الكمامات الطبية طوال المجموعة وعدم نزعها للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر كورونا.

7- إلزام جميع المعلمين المكلفين بإعطاء مجموعات التقوية بارتداء الكمامات الطبية أثناء الشرح، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.

8- تطهير دورات المياه.