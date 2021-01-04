الصحة تشكل 363 فريقا لمتابعة توافر الأكسجين لمرضى كورونا بالمستشفيات

تُشكل وزارة الصحة والسكان، خلال الساعات القليلة المقبلة، 363 فريقا طبيا لمتابعة توفير الأكسجين لمرضى كورونا الخاضعين للعزل الصحي داخل المستشفيات التابعة لـ«الوزارة».

يأتي ذلك عقب اجتماع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات، ومديري المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى «كوفيد – 19»، لمتابعة سير العمل بتلك المستشفيات.

أطقم بكل مستشفى

ووجهت وزيرة الصحة خلال «الاجتماع»، اليوم، بتخصيص فريق بكل مستشفى لمتابعة إعطاء الأكسجين للحالات المصابة بكورونا على مدار الساعة.

مستشفيات كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أصدرت تقريرا خلال شهر ديسمبر المُنصرم، أوضحت فيه أن إجمالي الحالات المخصصة لاستقبال مرضى كورونا تبلغ 363 مستشفى.

بروتوكولات علاج «كوفيد -19»

وقال الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم «الوزارة»، إن الأكسجين يتوفر على مدار الساعة للمرضى، لافتا إلى أنه يتم امدادهم به وفقا للبروتوكولات العلاجية المتبعة لدى الوزارة، فضلا عما أسماه بـ«الممارسات الإكلينيكية السليمة».

غرفة عمليات مركزية

وشكَّلت الوزارة، بحسب «مجاهد»، غرفة علميات مركزية للمتابعة المستمرة لمعدلات استهلاك الأكسجين، مع رفع تقرير للوزيرة كل 12 ساعة للوقوف على المستجدات أولاً بأول.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد اتفق مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع لهما أمس، على رفع تقارير يومي له بشأن توفير الأكسجين للمرضى.

3 طرق لتوفير الأكسجين

وتعتمد وزارة الصحة والسكان على 3 وسائل لإمداد المستشفيات بـ«الأكسجين الطبي»، اثنين منهما «إمداد روتيني»، الأول عبر التعاقدات التي تبرمها مديريات الشئون الصحية بالمحافظات المختلفة لتوفير الأكسجين السائل وفقاً لاحتياج مستشفيات المحافظة الروتيني، فضلاً عن إمداد روتيني مركزي لـ8 محافظات على مستوى الجمهورية لديها ارتفاع في معدل الاستهلاك، وهي «القاهرة، الجيزة، البحيرة، القليوبية، دمياط، الشرقية، الدقهلية، الغربية».

وأوضح «مجاهد»، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هناك تعاقد مركزي يتم بمقتضاه توريد 400 ألف لتر يوميا كاحتياطي لدى الوزارة، توجه للمحافظات حال «زيادة الاستهلاك بشكل مفاجئ» عن المعدلات الطبيعية.