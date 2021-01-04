جيران المتهم باغتصاب طالبة الطب: كان على خلق وسمعته حسنة

روى شهود عيان تفاصيل ليلة الأحد الماضي، التى شهدت واقعة اغتصاب طالبة الطب بالهرم، على يد سائق، أوهمها أنه رجل أعمال ويحتاج جليسة لأطفاله، مؤكدين أن المتهم

وانتقل «الوطن» إلى مكان الواقعة بالهرم، والتقى جيران المتهم، الذين رووا تفاصيل ما حدث، وتبين أن الجريمة وقعت في شقة بالطابق الأرضي، في منزل مكون من 7 طوابق، بأحد مناطق حي الهرم.

وقال مروان حمدي، محامٍ، جار المتهم، إنه فوجئ بحارسة العقار تطرق بابه وتخبره أن الشرطة حضرت وقبضت على المتهم المستأجر لشقة بالطابق الأرضي، وأنه رأى سيارات الشرطة متوقفة أسفل العقار.

وأكد الشاهد، أن المتهم لم تصدر عنه أي تصرفات غير مسؤولة قائلا «كان فى حاله»، وأشار إلى أنه أجرى اتصالا بمالك الشقة يخبره بما حدث، وأن الأخير اتصل بدوره على جد الطفلين، لاستلامهما، مؤكدا عدم معرفته بالفتاة المجني عليها أو رؤيتها من قبل.

وقال آخر يُدعى محمد حسن، صاحب ورشة دهانات، جار المتهم، إن المجني عليها حضرت قبل الواقعة ومعها حقيبة ملابس، وفي اليوم التالي فوجئ بالشرطة تقبض على المتهم وكانت هي بصحبته، مؤكدا عدم علمه بصحة الواقعة من عدمه.

وأكد، أن المتهم «على خلق وسمعته حسنه»، وأنه منفصل عن زوجته التى سببت له مشاكل، وسبق أن تقدم لخطبة فتاة أخرى بعدها لرعاية طفليه.

وأكدت التحريات والتحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية والقضائية في الواقعة، أن المجني عليها توجهت إلى الشقة التى شهدت الواقعة، بناء على اتفاق مع المتهم الذي أوهمها فى البداية أنه رجل أعمال، للعمل كجليسة لطفليه بعد انفصاله عن زوجته.

وأكدت الفتاة المجني عليها فى التحقيقات أن المتهم اغتصبها تحت تهديد السلاح، بعدما رفضت عرضا بالزواج منها رسميا وآخر عرفيا، وأجرت إتصالا بخطيبها تستنجد به، حيث أبلغ الأخير الشرطة، وحضرت إلى الشقة وألقت القبض عليه.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرضه والمجني عليها على مصلحة الطب الشرعي، لبيان تعرض الأخيرة للاغتصاب من عدمه.