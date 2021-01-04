وصول طالبة الطب والمتهم باغتصابها إلى مصلحة الطب الشرعي

وصلت منذ قليل، طالبة كلية الطب، والمتهم باغتصابها داخل شقته في دائرة قسم شرطة الهرم، إلى مصلحة الطب الشرعي بمنطقة زينهم، لتوقيع الكشف الطبي عليهما، لبيان مدى صحة بلاغها بتعرضها للاغتصاب من عدمه.

كشف طبي وتحليل السائل المنوي

قال مصدر بالطب الشرعي، إن طالبة كلية الطب، سوف يتم الكشف الطبي الظاهري عليها، لبيان مدى تعرضها للاغتصاب من عدمه، مضيفا أنه سوف يتم الكشف على سلامة عذريتها من عدمه، ثم الكشف على الإصابات الموجودة بجسدها، نتيجة تعرضها للعنف أثناء اغتصابها، على حسب ما جاء في البلاغ.

وأوضح المصدر، أنه سوف يوقع الكشف أيضا، على المتهم وأخذ عينات منه، لمطابقتها بأي شئ يتم العثور عليه، بملابس المجني عليها، خصوصا السائل المنوي إن وجد.

وأشار إلى أنه في حال عدم وجود سائل منوي على ملابس المجني عليها، سوف يتم الانتهاء من كتابة التقرير، وإرساله إلى النيابة العامة، خلال يومين بالكثير، وأمام إذا تم العثور على سائل منوي، فسوف يستغرق كتابة التقرير أسبوع أو أكثر، لأنه سوف يتم في البداية استخلاص السائل المنوي من الملابس، وإرساله إلى المعمل للتحليل، ثم مطابقته مع السائل المنوي الخاص بالمتهم.

معاينة موقع اغتصاب طالبة الطب

واصطحبت أجهزة المباحث الجنائية بالجيزة، في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، المتهم في حضور النيابة العامة، إلى شقته في منطقة الهرم، حيث مسرح الجريمة المذكور في واقعة اغتصاب الطالبة، وتم معاينة الشقة وتفتيشها.

التحفظ على هاتف المتهم

وقررت النيابة العامة، التحفظ على هاتف خاص بالمتهم، عثر عليه في الشقة، وتفريغ كل الصور ومقاطع الفيديو المحملة على الهاتف.

زواج عرفي بالإجبار

كشفت التحقيقات، أنه جاء في أقوال المجني عليها، إن المتهم أجبرها بالتوقيع على عقد زواج عرفي، حتى لا تستطيع الذهاب إلى القسم والإبلاغ عن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.