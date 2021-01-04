خبير: انخفاض سعر الغاز الطبيعي وزيادة المعروض يحتاج مرونة من المنتجين

قال الدكتور سعيد كامل، أستاذ اقتصاديات البترول والغاز بكلية الهندسة بجامعة السويس، إن صناعة الغاز الطبيعي المسال، شهدت انخفاضا في الأسعار وفائضًا في العرض، حتى قبل تفشي جائحة كورونا.

وأضاف كامل في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن سوق الغاز الطبيعي المسال، كان مهيئًا لزيادة العرض في عامي 2020 و2021، حيث استمرت المشاريع الجديدة في تنمية القدرات، بما يتجاوز نمو الطلب المطرد، وهو ما أدى لانخفاض الطلب على الغاز بسبب الوباء إلى زيادة العرض، مما أدى إلى تقلبات السوق.

وأشار إلى أن الجهود تضافرت فترة استمرار انخفاض أسعار النفط، وزيادة المنافسة بين مصادر إمدادات الغاز، مع وصول الإمدادات الجديدة إلى السوق لتقويض هوامش الربح، مما أدى إلى الضغط على منتجي الغاز والغاز الطبيعي المسال.

ومع ذلك، أكد أن التوقعات طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال أكثر إشراقًا من تلك الخاصة بالوقود الأحفوري الآخر، بسبب تكلفته المنخفضة نسبيًا وانخفاض الانبعاثات من الإنتاج والاحتراق، ولكن للعثور على ميزة تنافسية حقيقية وسط سوق متقلب، يجب على صناعة الغاز الطبيعي المسال أن تتجاوز الاستراتيجيات التي كانت رابحة في السابق (التحكم في موارد الغاز، وموثوقية التوريد).

وأوضح أنه يجب على المهتمين في مجال الغاز الطبيعي المسال أن يركزوا جهودهم في خمسة مجالات وهي: كفاءة رأس المال، وتحسين سلسلة التوريد، وتطوير أسواق المصب، وإزالة الكربون، والتحليلات الرقمية والمتقدمة، وهي أمور إذا تم القيام بها بنجاح، فيمكن للغاز الطبيعي المسال أن يخرج من سوق لا يمكن التنبؤ به ويجد فرصًا لتحقيق نمو أسرع.

وأضاف أنه للاستفادة من إمكانات نمو الغاز الطبيعي المسال في سوق تزداد فيه المنافسة، تحتاج معظم الشركات إلى تغيير طريقة إدارتها للأعمال، لاسيما من خلال تركيز جهودها في الخمسة مجالات، في حين أن هذه الإجراءات تختلف عن تلك التي دعمت النجاح في النموذج التجاري القديم، والسيطرة على موارد الغاز، وبناء علاقات قوية مع العملاء، مؤكدا أن تنفيذها بشكل جيد سيكون مفتاحًا للتنقل في سوق متقلب.