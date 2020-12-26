بشرى خير في 2021.. مصر على أعتاب أعلى معدل إنتاج لـ«الغاز الطبيعي»

زفَّ مجلس الوزراء بشرى سارة للمصريين؛ بإعلانه وجود كميات تُقدر بـ«المليارات» فائضة عن احتياجات مصر من الغاز الطبيعي في العام المالي 2020/ 2021.

وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن وكالة فيتش سولوشنز أصدرت تقريرها الربع سنوي عن النفط والغاز في مصر، وذلك عن الربع الأول من العام المالي 2020/ 2021.

التعافي من آثار كورونا

وأضاف «معلومات الوزراء»، في تقرير «رقم صحيح»، الذي يُصدره المركز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لإعلان إنجازات الحكومة، أن «التقرير»، أكد تعافي قطاع البترول في مصر من تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، خلال عام 2021.

وتابع: «عام 2021 سيشهد أعلى معدلات انتاج الغاز الطبيعي في مصر بـ73.4 مليار متر مكعب، مقارنة بـ65.8 مليار متر مكعب تحتاجها مصر لاستهلاكها».

ولفت «معلومات الوزراء»، إلى أن تقرير «فيتيش» يتوقع وجود فائض للتصدير للخارج.

وحسب «فيتش»؛ فإن كمية الغاز الطبيعي المتاحة للتصدير ستدور حول 7.6 مليار متر مكعب.

طفرة في عهد السيسي

كانت الدولة المصرية قد حققت طفرة كبيرة في مجال مشروعات الطاقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي لم تقتصر عن مشروعات الغاز الطبيعي فقط، وإنما البترول والنفط والتكرير، ومشروعات الطاقة الكهربائية، وذلك وسط مساع من الدولة المصرية بأن تصبح «القاهرة» مركزاً استراتيجياً للطاقة بمنطقة الشرق الأوسط.

200 تريليون قدم مكعب

وتُقدر احتياطات مصر من الغاز الطبيعي بقرابة 200 تريليون قدم مكعب، حسبما صرَّح المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال مشاركته في فعاليات الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، والذي عُقد بمقر مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

ولفت وزير الإنتاج الحربي، خلال مشاركته في «الجلسة»، إلى أن احتياطات «حقل ظُهر» وحدها تُقدر بنحو 30 تريليون قدم.