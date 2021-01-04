«معيط» يكشف دور «المالية» بمبادرة إحلال السيارات القديمة: سنُعفي ونمول

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، دور الوزارة في مبادرة إحلال السيارات المتقادمة واستبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي، موضحا أنه في مرحلة سابقة بالنسبة لسيارات الملاكي والميكروباص والتاكسي في عام 2008 حدث تعديل على قانون المرور، ونص التعديل على إنشاء صندوق يتبع وزير المالية يختص بشراء السيارات البديلة ومنح حوافز مالية لمشتريها.

وأضاف «معيط»، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، أنه في هذه الفترة قامت وزارة المالية بإخراج سيارات التاكسي القديمة وإحلالها بسيارات جديدة، «فيها جزء يعمل بالغاز الطبيعي، وتم هذا في ثلاثة محافظات وهي القاهرة والجيزة والقليوبية».

وأشار وزير المالية، إلى أن فكرة الإحلال الخاصة بالسيارات التي يتجاوز عمرها الـ20 عامًا منصوص عليها بقوة القانون، فضلا عن حوافز السيارات الملاكي والسيارات الأخرى التي تتقدم للتحويل إلى الغاز الطبيعي ولم يمر عليها الـ20 عامًا، «أي سيارة سيتم تخريدها فيه إجراء معين هيتعمل، مثل طمس أرقام الشاسية والماتور وفرم السيارة مقابل التخريد».

وتابع، «هناك بعض المزايا المالية الأخرى مثل إعفاءات ضريبية وجمركية، بالإضافة للتمويل بشروط ميسرة، وكل ده يخليني أديله عربية جديدة تعمل بالغاز الطبيعي مجمعة محليا».

وأوضح معيط، أن الوزارة قامت بتخريد 45 ألفا و477 سيارة في المرحلة الأولى من المشروع، بدعم وصل إلى 691 مليون جنيه، وهذا المشروع تم اعتباره أول مشروع على مستوى العالم في مجال النقل، وتم تسجيله كبرنامج به آلية تنمية نظيفة في الأمم المتحدة، بالتعاون مع البنك الدولي، حيث استطاع تخفيض 334 ألف طن كربون خلال الفترة من 2013 إلى 2018.

وأكد وزير المالية، أن هذا المشروع ساهم في تخفيض نسبة التلوث، موجهًا حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسي، «المبادرة اللي حضرتك أطلقتها بإحلال المركبات المتقادمة هتخلينا أننا نخرد العربات اللي هي التاكسي والميكروباص والملاكي والسيارات اللي هتنضم لهذه المبادرة واستبدالها بسيارات لازم تكون مجمعة محليا، وده هيساعد في تنشيط الصناعة المحلية».

وأشار إلى أن هذا يجعلنا نوفر العملة الصعبة التي نستورد بها البنزين والسولار، والاستفادة من كمية الغاز الطبيعي الموجودة محليًا، كما أن المرحلة الأولى ستغطي 7 محافظات وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر.