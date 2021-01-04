محمد سليمان يرد على كوميكس «هاني»: راجل زي الفل والمشهد اتفهم غلط

«أنت عارف ده مين؟ ده هاني».. جملة واحدة قالتها الفنانة أروى جودة خلال أحداث مسلسل «هذا المساء»، كانت كفيلة لإعادة العمل لتصدر التريند مرة أخرى، حيث وجد فيه بعض وراد مواقع التواصل الاجتماعي مادة دسمة للسخرية والفكاهة، بعد أن دافعت «نائلة» عن نفسها وصديقها «هاني» بعد أن شاهدهما خلال نزولهما من غرفة النوم، وحينما غضب مما شاهده اتهمته بأن «أعصابه تعبانة» ويحتاج للراحة.

محاولات أروى جودة للدفاع عن «هاني» الفنان محمد سليمان، أمام زوجها أكرم الفنان إياد نصار، فهمها الجمهور بشكل من التحرر الزائد، ما تسبب في عمل العديد من الكوميكس، التي سرعان ما تحولت لتريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

«الكوميكس لذيذة جدا وقتلتني ضحك».. هكذا عبر الفنان محمد سليمان المجسد لشخصية «هاني»، عن رؤيته لما حدث خلال الساعات الماضية، قائلًا إن المشهد لم يكن مُصمما بغرض الكوميديا أو دعوة للضحك، وليس له توجهات تحررية، وإنما «التريند» فعل دون معرفة حقيقة أحداث المسلسل، لأن هاني في الدراما ليس له علاقة بـ«نائلة» أروى جودة إطلاقا، «والله هاني ده راجل زي الفل».

وأضاف «سليمان»، لـ«الوطن»، أن الجمهور أخذ الظاهر من المشهد ولم يتابع خلفية الأحداث، والتي تشير إلى أن الزوج «أكرم» إياد نصار، هو من كان متزوجا على زوجته وغير متزن وينتابه الشك في تصرفاتها الشخصية بسبب ذلك، فكان من الطبيعي أن تدافع الزوجه عن نفسها وعن هاني.

كما أوضح الفنان المصري، أن السوشيال ميديا ليست مؤشرا بالنسبة له، بل يهدف للمشاركة في الأعمال الهادفة، بدليل أن مسلسل «هذا المساء»، لا يزال النجاح فيه مستمرا حتى الآن رغم عرضه منذ 3 سنوات، معبرًا عن انجذابه للعمل في تلك النوعية من المسلسلات والأفلام، وبعده قدر المستطاع عن «الهلس»، معللًا ذلك بأن العمل الجاد يستمر ويناقش في أفكار المشاهدين ويعيش في وجدانهم.

وعن أعماله في المواسم المقبلة، أكد أنه لا يحب العمل في موسم رمضان، بل يتركه للصلاة والعبادة ومتابعة أعمال الزملاء، ولكنه يهوى العمل «أوف سيزون»، وهو ما فعله في مسلسل خيط حرير الذي لاقى نجاحا جماهيريًا كبيرًا، لأن العمل خارج الموسم لا يلزم المخرج بموعد عرض محدد، ويجعل طاقم العمل دون استعجال ما ينتج عنه أداء أفضل.