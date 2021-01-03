حلمي بكر يهاجم هاني شاكر: «رايحين في 60 داهية»

أثار الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، جدلاً واسعاً خلال اليومين الماضيين، بعد إعلان موقفه من المهرجانات الشعبية، خلال حواره التليفزيوني عبر قناة «Mbc مصر»، إذ قال إن أزمته الوحيدة تكمن في الكلمات وليس الموسيقى أو أصوات أصحابها.

ومن جانبه، شن الموسيقار حلمي بكر، هجومًا عنيفًا على هاني شاكر، قائلًا في تصريحات لـ«الوطن»: «رايحين في ستين داهية.. إيه المُبرر اللي يخليك تقول كده.. حالنا الغنائي وصل لمستوى صعب.. والأغاني بقى شكلها صعب جدًا».

وقال حلمي بكر، إن: «هاني شاكر يتحمل المسؤولية الكاملة لما يُجرى على الساحة الغنائية حاليًا، ولما نضيع نبقى نسأله بقى وقتها»، مؤكدًا أنّ أبسط واجبات نقابة المهن الموسيقية هو حماية الأغنية بشكلٍ خاص والفن بشكل عام.

متابعا: «الجهلاء بس هم اللي متصدرين مشهد الغناء في الوقت الحالي..واللي بيعملوا هاني شاكر من تحايل على الموقف مرفوض تماماً.. لازم يكون فيه موقف صارم ضد اللي بيحصل ده».

وكان الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أكد خلال حواره مع الإعلامية الشابة ياسمين عز، خلال برنامجها «سهرة الخميس» أن المهرجانات الشعبية حققت نسبة انتشار واسعة، بينما الأزمة الوحيدة تكمن في اختيار الكلمات المُقدمة، كونها تصل لقطاع كبير من الشباب والأطفال، وقد يقلدهم البعض في ترديد تلك الكلمات، متابعًا: «الموسيقى حلوة ومفيش مانع أن الشباب ترقص عليها عادي.. خلي كله يرقص وينبسط».

يذكر أن الفنان هاني شاكر قد تعاون مع الفنان وليد تزفيق، في مشروع غنائي جديد بعنوان: «كيف بتنسى»، وقد طرحها في ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة، وقد حققت نحو 160 ألف مشاهدة، منذ طرحها قبل يومين على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتعد أولى تجارب هاني شاكر في الغناء باللهجة اللبنانية، وقد لاقت إعجاب عدد كبير من جمهوره.