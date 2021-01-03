هاني الناظر: الكمامة والتباعد وتطهير اليدين وسائل الوقاية من كورونا

شرح الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث، كيفية مواجهة فيروس كورونا ومنعه من دخول أجسامنا عن طريق الفم أو الأنف، مشددا على ضرورة ارتاداء الكمامات وتغطية الأنف والفم، خصوصا في التجمعات، بالإضافة لتطهير اليدين باستمرار والحرص على التباعد الاجتماعي.

نضع الكمامة على الوجه بحيث تغطي الأنف والفم

وكتب هاني الناظر في منشور له عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، «تعالوا نفكر مع بعض كدة بالراحة.. فيروس كورونا علشان يصيب الإنسان لازم يدخل عن طريق الأنف والفم.. طيب إحنا عاوزين نمنعه يدخل أجسامنا ونعيش في أمان نعمل إيه؟.. سهلة قوي لما نكون في وسط الناس نضع الكمامة على الوجه بحيث تغطي الأنف والفم.. صعبة دي؟.. طيب ماهو في احتمال يبقى على اليدين وبالتالي ممكن من غير ما نقصد نلمس بإيدينا الأنف أو الفم ونتعدي؟ برضه سهلة لو في مكان برة البيت نطهر إيدنا بالكحول وكمان لما نرجع البيت نغسل الايدين بالماء والصابون.. أظن كده مفيش أي مشكلة».

وأضاف الناظر في منشوره: «وياريت كمان احتياطي نخلي مسافة مترين بينا وبين الناس ودي كمان سهلة.. أظن كده معندناش أي حجة ولا نخاف ولانقلق ونعيش في أمان بإذن الله».

وسائل إطلاع المواطنين على مستجدات الفيروس أولا بأول

وخصصت وزارة الصحة والسكان عددا من الوسائل على منصات التواصل الاجتماعي لإطلاع المواطنين على مستجدات الفيروس كل أولا بأول، منها الخط الساخن «105»، و«15335»، ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

وزيرة الصحة تستعرض أمام الرئيس وضع وسائل الكشف والتشخيص في الدولة

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، لاستعراض جهود الدولة في احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا، وكذلك مستجدات توفير اللقاحات، حسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية.