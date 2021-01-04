نجاة طفل من الموت.. صدمه قطار القصب بكوم أمبو

نجا طفل يبلغ من العمر 7 سنوات من موت محقق، مساء اليوم الاثنين، بعد أن صدمه قطار "الديكوفيل" المحمل بقصب السكر، أثناء لعب الطفل بالقرب من منزله، في قرية الإسماعيلية، التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، بعد إصابته في إحدى قدميه.

تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بوصول طفل إلى المستشفى المركزي، مصاباً نتيجة اصطدام قطار محمل بقصب السكر به، أثناء لهوه بالقرب من منزله.

وتبين أن الطفل يُدعى "سيف شاذلي النجار"، 7 سنوات، مقيم بقرية الإسماعيلية بدائرة مركز كوم امبو، أثناء محاولته اللعب بالقرب من منزله، ومرور قطار "الديكوفيل" المحمل بالقصب، اصطدم القطار بالطفل، وتم نقله إلى مستشفى كوم أمبو المركزي، قبل أن يتم تحويله بسيارة إسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى، بعد إصابته ببتر فى أصابع القدم اليمنى، ويجري استكمال العلاج داخل المستشفى.