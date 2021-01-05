للتخفيف عن كبار السن بدمياط..تخصيص مدارس لصرف المعاشات مع مكاتب البريد

وجَّهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتخصيص مدرسة بكل إدارة تعليمية لمعاونة مركز الخدمات البريدية لصرف المعاشات وفقاً للمنظومة التى حددتها الدولة للتخفيف عن كبار السن وللحد من تجمعات المواطنين فى تلك الظروف الراهنة.

وشددت المحافظ، على توفير كل وسائل الراحة لأصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن المحافظة جهزت مدرسة بكل إدارة تعليمية كمنافذ لصرف المعاشات لمنع التكدس بمكاتب البريد ضمن سلسلة من الإجراءات التى اتخذتها المحافظة بالتعاون مع أجهزة الدولة لمنع التجمعات للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق تفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مركز الخدمات البريدية بمدينة دمياط، حيث تلاحظ وجود تجمع كبير للمواطنين أمام المركز لصرف المعاشات، حيث حرصت على التواجد فورًا للوقوف على المشكلات التي أدت إلى ذلك.

وأصدرت المحافظ تعليمات مشددة إلى مدير عام بريد دمياط بتنظيم عملية صرف المعاشات وفقا للمنظومة التي حددتها الدولة للحد من تجمعات المواطنين في تلك الظروف الراهنة، مؤكدة على التنسيق مع مديرية الأمن والوحدة المحلية والجمعيات الأهلية لوضع منظومة وآلية محددة لتلك العملية.

وقامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالأمس، بزيارة تفقدية لمشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة بمدينة دمياط، رافقها خلالها حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط حيث تابعت المحافظ آخر المستجدات والموقف التنفيذى بالمشروع، كما اطلعت على الأعمال الجارية بإنشاء سور الكورنيش وقاعدة سارى العلم وتمثال الدكتورة عائشة عبدالرحمن والمقاعد ومنطقة الألعاب وبالوعات صرف مياه الأمطار، فضلاً عن أعمال تشجير المنطقة.

وفى هذا السياق وجهت المحافظ بوضع تصور محدد لنقطتى بداية ونهاية سور الحديقة بأسلوب هندسى وفنى سليم، وأكدت المحافظ على إتمام المشروع طبقاً لما ورد بالمخطط التفصيلى العام لتطوير الموقع ووفقاً للبرنامج الزمنى المحدد، منوهة بأن هذه الأعمال تندرج ضمن خطة مشروعات التنسيق الحضارى التى تتم بعدد من المدن بنطاق المحافظة، خاصة مع كون تلك المنطقة من أهم المناطق الرئيسية بالمدينة على الإطلاق.