محافظ دمياط تغلق مطعمين مخالفين أسبوعا خلال جولة تفقدية

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم الأحد، جولة ميدانية مفاجئة، رافقها خلالها حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حيث تفقدت خلال الجولة عددا من الكافتيريات والمطاعم بنطاق مدينة دمياط للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أقرتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد والتزام المواطنين بارتداء الكمامة، وجميع الاشتراطات الصحية والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بنسبة إشغال 50٪.

وخلال مرور المحافظ على مطعمين بنطاق مدينة دمياط، تلاحظ لها عدم التزام مسؤوليهم بأي تدابير وقائية واحترازية، ونسب الإشغال المحددة، والاشتراطات الخاصة بالتباعد الاجتماعيـ والمسافات الآمنة بين الأفراد، إذ أمرت الدكتورة منال عوض، بغلق وتشميع المطعمين فورا لمدة أسبوع، ودفع غرامة قدرها 4 آلاف جنيه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات التي تم رصدها.

فيما أصدرت محافظ دمياط، تعليمات مشددة بضرورة اتباع جميع الإجراءات واستخدام أكواب وأطباق ورقية وبلاستيكية، التي تستخدم لمرة واحدة، وارتداء الكمامة الواقية حفاظًا على سلامة الجميع، مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد حملات تفتيشية مكثفة، للتأكد من تنفيذ هذه التعليمات منوهة الى أنه سيتم تفعيل جميع القرارات التى تم الإعلان عنها تجاه المخالفين.

وفي سياق متصل أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن استلام، سيارتين مرسيدس مجهزتين برافعة خطافية «هوك ليفت» كمحطات وسيطة متحركة، وذلك دعما من قبل وزارتي التنمية المحلية والبيئة للبنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظة بخطة العام المالي الحالي 2021/2020.

هذا أوضحت المحافظ، أن السيارتين تعدان بمثابة دعمًا جديدًا من الوزارتين، حيث كانت المحافظة قد تسلمت مسبقا سيارتين سعة 52 متر مكعب، لاستخدامهما كمقالب وسيطة متحركة و لودر مفصلى 3 أمتار وآخر سعة 3 أمتار، وذلك بخطة العام المالي 2020/2019، مؤكدة أن تلك المعدات ستساهم وبشكل كبير فى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة، إذ نوهت إلى أن هذه الجهود جاءت ضمن خطة وزارتي التنمية المحلية والبيئة على تحقيق محاور الإستراتيجية الخاصة بتلك المنظومة بالمحافظات.