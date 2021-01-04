محافظ دمياط تقدم كشف حساب العام 2020

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن المشاريع التي تم افتتاحها في قطاعات «الكهرباء والعشوائيات والشباب والرياضة والإسكان» خلال عام 2020 المنقضي.

وتم افتتاح مشاريع في قطاع الكهرباء بتكلفة إجمالية 495 مليون جنيه + 1.831 دولار وهي:-

- محطة محولات مدينة دمياط للأثاث بتكلفة إجمالية 428 مليون جنيه.

- محطة محولات شرق دمياط جهد 11\66 ك.

وبينما يجري تنفيذ مشروع محطة محولات غرب دمياط بتكلفة إجمالية 137.2مليون +13.2 مليون دولار +4.357 مليون يورو.

- و في مجال العشوائيات تنقسم إلى مناطق غير آمنة وغير مخططة.

المناطق غير الآمنة : تم الانتهاء من المناطق غير الآمنة بإنشاء 12 عمارة بمنطقة شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر بتكلفة 95 مليون جنيه وتعتبر هذه المنطقة آخر منطقة عشوائية غير آمنة، حيث تم إعلان محافظة دمياط خالية من العشوائيات.

المناطق غير المخططة: جارٍ تطوير 7 مناطق غير مخططة بمدينة دمياط بتكلفة 175 مليون جنيه.

الأسواق الحضارية المنفذة: تم تنفيذ 3 أسواق حضارية بتكلفة 44 مليون جنيه وهي «السوق الحضاري بمدينة رأس البر - السوق الحضاري بفارسكور - سوق 51 بمدينة رأس البر».

- الأسواق الحضارية الجارية: جاري إنشاء سوق حضاري " الجمعة " بمدينة دمياط بتكلفة 45 مليون جنيه

- الشباب و الرياضة :-

- المشروعات المنفذة:-

تم تنفيذ 27 مشروع بتكلفى إجمالية 46 مليون جنيه

- المشروعات الجارية :-

9 مشاريع بتكلفة إجمالية 159 مليون جنيه

- مجال الإسكان

- المشروعات المنفذة إسكان اجتماعي :-

تم تنفيذ 157 عمارة بإجمالي تكلفة 1.5 مليار جنيه

- المشروعات الجارية

إسكان استثماري :-

12 عمارة بإجمالي تكلفة 88 مليون جنيه .