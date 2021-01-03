محافظ دمياط تتابع أعمال إنشاء سوق الجمعة بتكلفة 45 مليون جنيه

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال تنفيذ مشروع إنشاء سوق الجمعة، المقرر تنفيذه بمنطقة شطا، بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية بتكلفة قدرها 45 مليون جنيه، في اجتماع اليوم.

وترأست عوض، الاجتماع المنعقد اليوم الأحد، مع اللواء عاصم الطناني، مدير إدارة التخطيط بجهاز الساحل الشمالي الأوسط، وسامر سمير، استشاري معماري بجهاز التعمير، والدكتور أحمد أنيس، استشاري طرق جهاز التعمير، و حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ورؤساء شركات المرافق، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.

وتم استعراض شامل للتصور الخاص بمشروع إنشاء سوق الجمعة المقرر تنفيذه بمنطقة شطا بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية بتكلفة قدرها 45 مليون جنيه، وكذلك عرض التصميم النهائي للمشروع طبقا لمعايير ومتطلبات واشتراطات هندسية تتناسب مع طبيعة النشاط المنشأ لأجله السوق، بما يضمه من وحدات تجارية ومبنى إداري ووحدة للأمن ومسجد وبوابات وأماكن انتظار السيارات ودورات مياه.

وناقشت محافظ دمياط الخطوات التنفيذية والتنسيقية مع شركات المرافق، لوضع خطة محددة توضح آلية توصيل شبكات المرافق للسوق، مؤكدة على وضع معايير تتفق مع طبيعة النشاط للباكيات، وتنفيذ شبكات لصرف مياه الأمطار، وشبكة اتصالات بالمقر الإداري، بالإضافة إلى منظومة الحماية المدنية وشبكات إطفاء الحريق، بالإضافة إلى تخطيط الطرق الداخلية والممرات الفرعية بالسوق.

هذا ونوهت محافظ دمياط مجددا إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة المحافظة للقضاء على العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين، والارتقاء بالمظهر الحضاري العام، فضلاً عن توفير وحدات تتفق مع المبادئ المُتعلقة بالحفاظ على آدمية وأمان البائعين.

وتابعت الدكتورة منال عوض، الموقف الخاص بالخمس مشروعات اللاتي تم تسليم المواقع الخاصة بها للجهاز الأسبوع الماضي، لبدء تنفيذ أعمال تطوير شارع الثورة ومصطفى كامل بمدينة كفر سعد وشارع المدينة بميت أبو غالب وكورنيش النيل وشارع بورسعيد بمدينة السرو وأخيرا شارع كورنيش النيل بمدينة فارسكور، وفقا المنظور والخطة المتفق عليها مسبقا.