«مستثمري السياحة»: الفنادق جاهزة لاستقبال النزلاء في أعياد الميلاد

قال محمد فلا عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن كل فنادق الغردقة ومرسى علم مستعدة لاستقبال السياح خلال إجازات أعياد الميلاد، لافتا إلى أن الحجوزات المؤكدة بالمنشآت الفندقية خلال تلك الفترة تتجاوز الـ20%.

وأضاف لـ«الوطن»، أن سياح دول أوروبا الشرقية كالأوكران هم الأكثر تواجدا بالمدن السياحية المصرية خلال تلك الأعياد، مشيرا إلى وجود حجوزات أخرى من مواطنين مصريين.

موجة كورونا الثانية

وأوضح فلا أن الموجة الثانية من فيروس كورونا وتحور الفيروس في بعض الدول الأوروبية تسبب في توقف غالبية تلك الدول عن إرسال سائحيها لمصر خلال تلك الفترة، موضحا أن بريطانيا وهي إحدى الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح لمصر واحدة من أكثر الدول تأثرا بالفيروس، ما جعل شركات السياحة بها توقف خططها لتسيير رحلات لمصر خلال الشهور القليلة المقبلة.

السياحة الوافدة

ومن جهته، قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إنه لا جديد في مسألة قدوم السياح لمصر فأعداد السياح الوافدين حاليا، لا يمكن مقارنته بنفس ذات الأعداد التي زارت مصر خلال عام 2019، لافتا إلى أن الفنادق تعتبر تلك الفترة إعداد للعودة المرتقبة للسياح خلال الموسم السياحي الشتوى المقبل.

وأوضح الشاعر أن كل فنادق الجمهورية ملتزمة بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، فضلا عن التزامها بكل اشتراطات التشغيل وأهمها عدم استقبال النزلاء بأكثر من 50% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق مع تطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي بين النزلاء.

ومن جانبه، أكد الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، أن إشغالات الفنادق بشرم الشيخ خلال أعياد الميلاد ستبلغ نحو 20%، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت قيام العديد من فنادق المدينة بالإغلاق الجزئي نتيجة لعدم وجود سياح، موضحا أن عدد السياح الوافدين لقضاء تلك الفترة بالمدن السياحية بالبحر الأحمر أكبر من نظيرتها بجنوب سيناء.