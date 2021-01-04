السياحة: موسم العمرة للمصريين قد يقتصر على شهر رمضان فقط

كشفت مصادر مطلعة في وزارة السياحة والآثار، عن أنّ آداء المصريين لمناسك العمرة لهذا العام قد يقتصر على شهر رمضان فقط، موضحة أنّ التقارير الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، بشأن معدلات الإصابات خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، لن تبدأ في الانخفاض قبل منتصف الشهر المقبل، وبالتالي فأي قرار بشأن سفر المواطنين للعمرة لن يصدر قبل مارس المقبل.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ الدولة لن تسمح بسفر المواطنين لأداء العمرة، إلا بعد تأكدها التام من الإجراءات التي تكفل سلامتهم منذ صعودهم للطائرة وحتى عودتهم من جديد لأرض الوطن، والتأكد من عدم نقلهم للعدوى.

وتابعت المصادر، أنّه حال صدر قرار اللجنة الوزارية لأزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالسماح للمصريين بالسفر، فسيتم إعلان الضوابط المنظمة للعمرة وموعد بدء الرحلات.

وأكدت المصادر أنّ الشهر الحالي لن يشهد صدور أي قرار بشأن العمرة نظرا لزيادة أعداد إصابات كورونا، وصعوبة سفر المصريين خلال تلك الأجواء، لافتة إلى وضع تصور مبدئي للضوابط المصرية للعمرة لهذا العام، وننتظر موافقة الحكومة حتى تصدر بشكل رسمي، موضحا أنّ أي قرارات بشأن العمرة ليست بيد وزارة السياحة والآثار، بل بيد اللجنة الوزارية لأزمة كورونا، التي ستحدد شكل العمرة للمصريين حال إقامته.

التطعيم أحد شتراطات السفر للعمرة والحج

ومن جهته، قال علاء الغمري، عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة السابق، إنّه لا يستبعد أن يكون التطعيم بمصل كورونا، أحد الاشتراطات الرئيسية للسفر للعمرة والحج خلال الفترة المقبلة، موضحا أنّ الرؤية بشأن موعد بدء رحلات «ضبابية» حتى الآن، وذلك بسبب ظروف الموجة الثانية من فيروس كورونا وارتفاع نسب الإصابات حاليا.

وأشار إلى أنّ وزارة السياحة والآثار، حذّرت الشركات السياحية من الإعلان عن أي برامج عمرة حاليا عبر أي وسيلة، لحين صدور ضوابط العمرة المصرية رسميا، ومعرفة موعد بدء الرحلات، لافتا إلى أنّ الشركات المصرية جاهزة لتنظيم برامج العمرة في أي وقت.